気象台は、午前11時3分に、大雨警報（土砂災害）を飯田市、阿智村、根羽村、下條村、泰阜村、喬木村に発表しました。また洪水警報を飯田市、泰阜村に発表しました。

【警報エリアを確認】【大雨警報】長野県・飯田市、阿智村、根羽村、下條村、泰阜村、喬木村に発表 5日11:03時点

南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】

■飯田市

□大雨警報【発表】

・土砂災害

5日夜のはじめ頃にかけて警戒

・浸水



1時間最大雨量 50mm



□洪水警報【発表】

5日夜のはじめ頃にかけて警戒





■阿智村□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 35mm■根羽村□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 45mm■下條村□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 35mm■泰阜村□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 30mm□洪水警報【発表】5日夜のはじめ頃にかけて警戒■喬木村□大雨警報【発表】・土砂災害5日夜のはじめ頃にかけて警戒・浸水1時間最大雨量 25mm