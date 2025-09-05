TBS NEWS DIG Powered by JNN

気象台は、午前11時3分に、大雨警報（土砂災害）を飯田市、阿智村、根羽村、下條村、泰阜村、喬木村に発表しました。また洪水警報を飯田市、泰阜村に発表しました。

南部では、5日夜のはじめ頃まで土砂災害や河川の増水に警戒してください。

【警報（発表中）と予報値】
■飯田市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　50mm

□洪水警報【発表】
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■阿智村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■根羽村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　45mm

■下條村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　35mm

■泰阜村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　30mm

□洪水警報【発表】
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒

■喬木村
□大雨警報【発表】
・土砂災害
　5日夜のはじめ頃にかけて警戒
・浸水
　
　1時間最大雨量　25mm