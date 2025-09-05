東京２０２５世界陸上財団や警視庁は９月に行われる陸上・世界選手権東京大会のマラソンと競歩の競技に伴う東京都心部の交通規制の詳細を発表している。

マラソンでは、コースとなる幹線道路で早朝から正午近くまで交通規制が行われる。（デジタル編集部）

マラソンは９月１４日（日曜日）に女子が、１５日（祝日）に男子が、新宿区の国立競技場発着のコースでいずれも午前８時にスタートする。国立競技場を出て外苑西通りから富久町西を右折して靖国通りへ。外堀通りを経由して東京ドームを見ながら神保町へ。そこから秋葉原、日本橋、銀座、東京駅などを巡る１周１３キロの周回コースを２周して神保町に戻り、往路のコースを国立競技場に戻る。周回部分では３度の折り返し（秋葉原、銀座４丁目、東京駅中央口）がある。

交通規制は、早い場所では午前７時から始まり、女子のレースの１４日で国立競技場周辺では同１１時５０分ごろまで続く。秋葉原周辺（万世橋−外神田５丁目）は午前７時過ぎから同１０時３０分ごろまで、銀座周辺の中央通り（室町３丁目−銀座４丁目）では同７時過ぎから同１１時近くまで規制される。また、コース沿いの首都高速道路の一部の出入り口も車両の通行が禁止される。

競歩は国立競技場発着で神宮外苑を巡るコースで行われ、男女の３５キロが１３日（土曜日）に、同２０キロが２０日（同）に行われる。競技が行われる午前中には絵画館周辺や、いちょう並木などで交通規制がある。