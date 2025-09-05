2025年1月に第49期最高位を獲得。EARTH JETS・石井一馬（最高位戦）はドラフト指名を受けて「ホッとした」と語る。一番大事なのは親密度。初めてのチーム戦でも「負けた時にグラつくのは自信がないから」と余裕を見せる。目標は優勝。「そのためだけに召集されている」と闘志を燃やす。

【映像】新チームEARTH JETSとは

―今期からMリーガーとしてデビュー。これまでは、どういった気持ちでMリーグを見ていたのか。

僕がプロになったのは20年前。当時、放送対局といえばMONDO TVとかで、（プロ入りから）13年くらいしてMリーグができました。プロに入った時はめちゃくちゃ勝っていて「最高位戦の若手といえば石井一馬」と言われるくらいでしたが、Mリーグができたころに（最高位戦の）A1リーグからA2に降級したんです。

A2に下がってからは放送対局に呼ばれないことが続いて、当然Mリーグの選手には選ばれなかった。そこは負けた自分が悪いし、勝っていてすごい選手がいる中で、結果を残していない自分は入れない。残念な気持ちでしたが、一方で同世代の選手が活躍していたので、いつか自分も必ずという前向きな気持ちもありました。

Mリーグには麻雀プロとしては参加したい気持ちがあったし、そのためには何をするべきか。僕は麻雀に勝つことでしかアピールできない。（SNSの）フォロワーが多いとか、かわいい、かっこいい、どれも自分には向いていないと思ったんです。全くやらないということはなく、SNSも自分なりに力を入れてはいましたが、やはりSNSやYouTubeに力を入れるのには限界がある。自分の生活もありますし、仕事をしながらそういう活動をするのは、ある程度の見返りというか目途が立たないとなかなかできない。なので、仕事をしながら麻雀で結果を出すというのが自然な流れなのかなという感じでした。近年、最高位になった人はMリーグの選手に選ばれることが多かったので、シンプルに最高位を目指して生活していました。

―今年、最高位になった。ドラフト指名の予感はあったのか。

最高位を取った時点で手応えはありました。それ以外のタイトルも取っていますし、「その年の麻雀界で一番活躍したのは石井一馬」と言ってもらえるような結果は残せたのかなと思っていたので、今年はワクワクしていました。ただ、この成績を残して選ばれないようだと、向こう10年きついのかなと。タイミングもありますが、実質（ドラフト指名が）7枠あれば選ばれる可能性の方が高いのかなというのはありました。

―晴れてEARTH JETSから1巡目での指名を受けた。

ドラフト会議は、自分のチャンネルで配信をしていたんですよ。9割方、選ばれると思っていたので。これでダメだったらYouTubeとかに力を入れていくしかないのかな、みたいなのはあったので、選ばれてホッとしたというか、今までやってきたことの方向性は間違っていなかったということが分かったので、そこは安心しました。

―（取材は撮影日で）初めてユニフォームに袖を通した。実感は湧いているか。

まだかなぁ。麻雀のイベントに行くと「一馬さん、おめでとうございます」と言ってもらえてすごく嬉しいですが、まだ麻雀をしていないので。参加が決まって待機している状態だから、まだMリーガーという感じではないですね。

―開幕に向けてどんな準備はしているのか。

EARTH JETSは麻雀の成績で選ばれている面が大きいと思うので、個々の麻雀力はそこまで心配していないです。各々勝ってきているので、自信はあると思うんですよね。一番大事なのは親密度。チームが負けた時に支え合ったりとか、勝っている時でも「これ、ダメだったんじゃないの？」と正直に話せるようなチームであることが大事だと思っています。

だから一緒にお酒を飲むことが多いですね。EARTH JETSでイベントがあれば、帰りに監督と選手で飲みに行ってアホみたいな話をする。それだけでも話せないことは少なくなってくると思っています。

個人的に僕は今、タイトルホルダーで予選に出ないので対局が少なくなっています。だから麻雀をよく見ます。あとは家でネット麻雀。個室でルールを設定できるので、いろいろな人に声をかけて練習させていただいています。

―現状、各選手のチームとしての役割はあるのか。

ムーコ（逢川恵夢）は負けている時もチームを盛り上げてくれそうですよね。「次、頑張ろうぜ！」みたいな感じで。でも、今までと一緒であれば、負けてもそんなにへこたれないと思うんですよ。僕も勝ち続けてきた人生じゃないし。当然、負けも経験していて、麻雀で負けるということがどういうことかは分かっているし、それに対して勝つためにはどういうことをしなくちゃいけないのかということも、そこはプロフェッショナルとしての自覚はあります。

チーム戦をやったことがないので、負けたらどういう面持ちになるというのはやってみないと分からりませんが、たぶん大丈夫なんじゃないかなと思っています。というのも、負けた時にグラつくのは自信がないから。僕も三浦智博さんもHIRO柴田さんも、麻雀に対しては自信がある。だから、そこは揺れないかなというのがあるので、安心しています。

だいたいレギュラーで（1人当たり）30試合打つわけですよね。30試合というのは、何か悪いことをしなくても負けるので、大きく気にしないでほしい。僕らも分かっているので、それがチームメイトに起こっても、そんなに気にしないです。勝っていても、ミスした方が言われますからね。

―Mリーグの舞台で戦いたい選手は。

多井隆晴（渋谷ABEMAS・RMU）さんです。多井さんは昔から勉強会を一緒にやらせてもらっていました。「ねこけん（金子麻雀研究会）」というのがあったんですよ。金子正輝さん、私、多井さん、今はプロを辞めてしまいましたが佐藤聖誠さん、石橋伸洋さんでやっていました。その時にお世話になって、僕と違う麻雀の考え方をしていたので、勉強になりましたね。成長速度が早くなったのも多井さん、金子さんのおかげなので、今これくらいまで成長したよというのを多井さんに見せたいというか「提出」みたいな感じですね。

―多井選手と、今も交流はあるのか。

多井さんとは今、勉強会はしていないんですよ。というのも、金子さんが体調を悪くされて、頻繁に麻雀をできる状態ではないので。それから勉強会はしていませんが、タイトル戦で当たった時はご挨拶します。プライベートでの関わりは、現在はほとんどないですね。

―1年目の目標は。

チームはファイナル進出、そして優勝ですよね。そのためだけに召集されているので、それは間違いなく遂行したい部分ではあります。個人では100、200ポイント勝てたらいいのかなと思います。500ポイントとか勝てたら最高ですし、それでMVPを取って、トップも一番多く取って、ラスも一番少なく、打点賞も取るみたいなのが一番いいですが、そんなにうまくいくゲームではないです。

ただ、チームからタイトルを取れそうな時があるじゃないですか。それにはいろいろな考え方があるけれど、僕はタイトルはすごく大事なものだと思っています。MVPを取れそうだったら（ポイント維持のために）試合に出さないとか、そういうこともやった方がいいと思っています。なので、そういうことにも協力できるようにしたいですね。自分が悪い状態で400ポイント負けているのに（代わりに試合に）出したら「なんで調子悪いのに出すの？」みたいな感じになりますよね。その時のためにポイントは積み重ねておいて、チームメイトを助ける面でもポイントは保有している状態にしたいです。

―麻雀以外の趣味は。

ゲームが好きですね。最近はやっていませんが、ポーカーも好きです。あとはドラクエウォークをやったりして遊んでいます。

―麻雀仲間とゲームをするのか。

麻雀仲間とはやらないです。人を呼ぶと、人に気を遣わなくちゃいけないですから。1人の方が楽じゃないですか。だからチーム戦は向いてないのかもしれないですね（苦笑）。Mリーグは年俸をいただいて、チームも優勝のために何をするかなので、その部分での努力は惜しみませんが、プライベートで人と遊ぼうという気にはあまりならないです。

だから、プライベートで遊びに行くならチームメイトと行きたい。チームと仲良くなることはMリーグで勝ちやすくなることに繋がるので、いいのかなと思います。

※連盟＝日本プロ麻雀連盟、最高位戦＝最高位戦日本プロ麻雀協会、協会＝日本プロ麻雀協会

◆Mリーグ 2018年に全7チームで発足し、2019-20シーズンから全8チーム、2023-24シーズンからは全9チーム、2025-26シーズンから全10チームに。各チーム、男女混成の4人で構成されレギュラーシーズン各120試合（全300試合）を戦い、上位6チームがセミファイナルシリーズに進出。各チーム20試合（全30試合）を戦い、さらに上位4チームがファイナルシリーズ（16試合）に進み優勝を争う。優勝賞金は7000万円。

