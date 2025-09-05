アメリカのトランプ大統領が自動車などの追加関税を引き下げる大統領令に署名したことをめぐり、石破総理は「日米関係の黄金時代を共に築いていきたい」とトランプ大統領に親書を送っていたことを明らかにしました

石破総理

「私からトランプ大統領宛ての親書を作成をいたしました。トランプ大統領とともに、日米関係の黄金時代をともに築いていきたい」

日米の関税合意をめぐり、トランプ大統領は大統領令に署名しましたが、大統領令によると現在27.5%となっている自動車と自動車部品の関税について、15%に引き下げられます。

また、相互関税について、▼15%未満の品目は一律15%に、▼15%以上の品目には上乗せされない“特例措置”を受けるとしています。

また、両政府は7月に日米関税協議で合意した日本による80兆円の対米投資の枠組みを記した共同文書にも署名しています。

石破総理は今回の結果について、「アメリカ側の1日も早い関税の引き下げを実現することを最優先として調整してきた結果だ」と話した上で、「日米双方が今度の合意を誠実かつ速やかに実施することが大事だ」と強調しています。

また、石破総理は赤沢経済再生担当大臣を通じ、トランプ大統領に対し、「日米関係の黄金時代を共に築いていきたい。トランプ大統領をぜひ日本に招待したい」との親書を送ったことを明らかにしました。