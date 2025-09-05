【洪水警報】愛知県・田原市、南知多町、幸田町に発表 5日10:50時点
気象台は、午前10時50分に、洪水警報を田原市、南知多町、幸田町に発表しました。また大雨警報（浸水害）を安城市、蒲郡市、南知多町、幸田町に発表しました。
愛知県では、5日昼前まで低い土地の浸水に、5日昼過ぎまで河川の増水に警戒してください。
【警報（発表中）と予報値】
■岡崎市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 30mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■碧南市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■刈谷市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■豊田市西部
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■安城市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
■西尾市
□大雨警報
・土砂災害
5日夕方に警戒
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■蒲郡市
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 50mm
■常滑市
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■知立市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■高浜市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
3時間最大雨量 70mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■田原市
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■阿久比町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
■東浦町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
3時間最大雨量 70mm
■南知多町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 35mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒
■武豊町
□大雨警報
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 25mm
□洪水警報
5日昼過ぎにかけて警戒
■幸田町
□大雨警報【発表】
・土砂災害
・浸水
5日昼前に警戒
1時間最大雨量 40mm
□洪水警報【発表】
5日昼過ぎにかけて警戒