宿泊研修で訪れた女子高生に修行僧がわいせつ行為...曹洞宗の大本山で起きた「煩悩まみれの不祥事」

男性が入れない女子生徒の部屋へ…

鎌倉時代の1244年、曹洞宗の宗祖・道元が開山した福井県の「永平寺」。曹洞宗の大本山であり、古くから禅の道場として知られる古刹で、その偉大な歴史に泥を塗る不祥事が発生した――。

今年の６月から７月にかけて、永平寺の20代の男性修行僧が宿泊研修で訪れていた女子高生14人の尻などを触るなど、わいせつな行為に及んでいたことが明らかになった。

「事件当日、永平寺には愛知県の高校の男女約100人の生徒が、座禅体験をするため１泊２日の日程で永平寺を訪れていました。永平寺では女子生徒には大部屋、男子生徒には大講堂が割り当てられ、布団の上げ下ろしを指導していましたが、この日は大部屋の鍵がなくなるトラブルがあり、女子生徒は小さめの２つの部屋に分かれて就寝することになりました。

部屋を分けることで指導係が不足することに目を付けた20代の修行僧は、指導係を買って出て、生徒たちがいる部屋に侵入。14人の女子生徒がジャージの上から尻などを触られたようです」（永平寺の関係者）

当初、女子生徒らは「偶然手が当たっただけか」と思い、とくに声をあげることはなかったが、帰りのバスの中で女子生徒の一人が「お寺の人に身体を触られた」と言い出すと、別の女子生徒も「私も触られた」と被害を訴えた。事態を重く見た学校側がアンケート調査を実施すると実に14人が被害に遭っていたことが判明。なかには複数回にわたって身体を触られた女子生徒もいた。

「永平寺はこれまで、全国の高校や大学の宿泊研修を受け入れていました。就寝前後、男子生徒は女子生徒がいる部屋への入室を禁じられ、同じフロアにすら立ち入れないよう厳しく定められていました。修行僧が女子生徒用の部屋に入ることはあり得ないとされていたのですが、通路に設置してあった防犯カメラの映像を確認したところ、修行僧が女子生徒の部屋に入るところが映っていた」（全国紙社会部記者）

永平寺側が確認すると、修行僧はわいせつ行為を認め、「同僚の発言に不満を抱き、イライラして触ってしまった。その後（どのような行動をとったのか）は自分でもよくわかっていない」と説明したという。

永平寺の関係者が言う。

「本来、修行僧は指導係にはなりません。ただ、この時期は人手不足だったことで異例の代役が認められたのです。わいせつ行為に及んだ修行僧は他の研修を担当していたのですが、女子生徒を担当する新任の指導係に『俺が教えてやるから』と交代を申し出て、部屋に侵入していました。

この修行僧は犯行動機として“同僚の発言にイライラした”ことを挙げていましたが、何を言われたのかといえば、『指導係でもないのに、なぜ研修に入れ込んでいるのか。本来自分がするべき役割はちゃんと果たせているのか』と揶揄されたことに腹を立てたのだそうです。

永平寺は緊急役員会を開き、当該修行僧の修行歴を剥奪。最も重い「除籍」処分として下山させました。再発防止のため、約100人いる修行僧を対象に勉強会を行う予定です。それでも、今回の事件を受けてすでに宿泊研修を見送る学校が出てきています」

まさに修行不足。煩悩の塊だった破戒僧に永平寺は開山以来の恥をかかされた。