Snow Man、話題の新曲「カリスマックス」“特別な場所”から披露「それスノ」名場面TOP10も発表
【モデルプレス＝2025/09/05】9月5日放送のTBS系「それSnow Manにやらせて下さいSP」（よる7時〜2時間SP）では、“国民投票2大企画”と題し、「応募総数約9万3000票！『ダンスがカッコいい曲TOP5』の“Snow Manスペシャルライブ”」と、「視聴者が選ぶ『もう一度見たい名場面ランキング』」を放送する。
【写真】Snow Man目黒蓮「海のはじまり」撮影現場に豪華差し入れ
同番組のゴールデン帯進出約2年半を記念し、“国民投票2大企画”を実施。「Snow Manのダンスがバチバチにカッコいい曲TOP5」では、応募総数約5万7000票の中から、上位5曲をスペシャルライブで披露。テレビではあまり披露したことのない曲から人気曲まで、圧巻のステージを届ける。さらに、8月25日にリリースされたばかりの話題の新曲「カリスマックス」を“ある場所”から特別披露。その場所とはどこなのか。“パラパラ”の要素を取り入れた中毒性のあるダンスと、「それスノ」でしか見られない特別な演出も見どころとなっている。
「もう一度見たい名場面ランキング」では、これまでの放送全64回の中から視聴者が選ぶ名場面TOP10をランキング形式で発表。スタジオゲストの山里亮太、あのも爆笑のシーンから感動のシーンまで続々紹介。約3万6000票の中から1位に選ばれるのは？（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】Snow Man目黒蓮「海のはじまり」撮影現場に豪華差し入れ
◆「それスノ」2時間SP、“国民投票2大企画”実施
同番組のゴールデン帯進出約2年半を記念し、“国民投票2大企画”を実施。「Snow Manのダンスがバチバチにカッコいい曲TOP5」では、応募総数約5万7000票の中から、上位5曲をスペシャルライブで披露。テレビではあまり披露したことのない曲から人気曲まで、圧巻のステージを届ける。さらに、8月25日にリリースされたばかりの話題の新曲「カリスマックス」を“ある場所”から特別披露。その場所とはどこなのか。“パラパラ”の要素を取り入れた中毒性のあるダンスと、「それスノ」でしか見られない特別な演出も見どころとなっている。
「もう一度見たい名場面ランキング」では、これまでの放送全64回の中から視聴者が選ぶ名場面TOP10をランキング形式で発表。スタジオゲストの山里亮太、あのも爆笑のシーンから感動のシーンまで続々紹介。約3万6000票の中から1位に選ばれるのは？（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】