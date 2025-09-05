平愛梨、12年ぶりドラマ復帰決定「放課後カルテ 2025秋」6人の追加キャスト解禁
【モデルプレス＝2025/09/05】9月24日に続編が放送される「放課後カルテ 2025秋」（日本テレビ系／よる9時〜）より、新たなキャストとして、大谷亮平、平愛梨、永田崇人、金井美樹、内田慈、石野真子の出演が決定。平は12年ぶりにドラマ復帰を果たす。
内田、永田は牧野が病院で担当する患者の保護者・神谷瑠美と近藤亮、金井は篠谷（森川葵）が担任する1年生児童の母・小笠原友美、石野は牧野が勤める病院の院内学級教師・桐原先生を演じる。
◆松下洸平主演「放課後カルテ 2025秋」新キャスト解禁
大谷と平は、牧野（松下洸平）が勤務した小学校にいた子ども、藤野一希の両親・藤野剛毅と伽耶を演じる。中学校という新しい環境に馴染めずにいた一希は、父・剛毅（大谷）が突然新しい母・伽耶（平）と妹を連れてきたこともあり、家庭での居場所も失っていた。
大谷は藤野剛毅役について「不器用で少し配慮の足りない男でしたね（笑）」と笑いつつ、「家族の在り方や繋がりの大切さを改めて感じたし、何より息子との難しい関係性を芝居で存分に楽しませてもらいました」とコメント。
平は実に12年ぶりというドラマ出演について「実際に4男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに、不安で仕方ありませんでした」と素直な思いを吐露しながら、「どのスタッフさんも優しく声をかけてくださり、一気に不安がなくなりました！」と久々のドラマ現場の感想を語った。（modelpress編集部）
◆大谷亮平コメント
今回演じた役は不器用で少し配慮の足りない男でしたね（笑）。それ故に息子に辛い思いをさせ心苦しい瞬間も多々ありましたが、このドラマを通して家族の在り方や繋がりの大切さを改めて感じたし、何より息子との難しい関係性を芝居で存分に楽しませてもらいました。心温まる素敵な作品ですので、是非沢山の方に見て頂ければ嬉しいです。
◆平愛梨コメント
長く女優業をやっていない私にお話をいただき、大変恐縮です。実際に4男児の幼い子達と毎日過ごす中、不器用な私は台詞覚えやお芝居をするということの難しさに不安で仕方ありませんでした。ですが12年ぶりのドラマ現場はセットに入ると自然と感情移入し、本当に苦しくて涙が止まらなくなってしまうこともありましたが、どのスタッフさんも優しく声をかけてくださり、一気に不安がなくなりました！“諦めないで向き合うことの大切さ” 必ず気持ちは伝わるということを伝えたいです。私の演技は…お手柔らかに…よろしくお願いします…！！
