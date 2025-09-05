原日出子、秋刀魚の塩焼きメインの朝食披露「朝から豪華」「高級旅館のよう」と話題
【モデルプレス＝2025/09/05】女優の原日出子が5日、自身のInstagramを更新。秋刀魚の塩焼きがメインの豪華な朝食を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】原日出子「高級旅館のよう」と話題の豪華朝食
原は「仕事に行く前にしっかり朝ご飯」とつづり、朝食の写真を公開。「今年はいい秋刀魚が獲れてるみたいで嬉しいですね」と喜びを伝え、秋刀魚の塩焼きをメインとした和定食を披露した。秋刀魚のほかにも、だし巻き卵や味噌汁など品数豊富な食卓が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「朝から豪華」「高級旅館のよう」「美味しそう」「理想の朝ごはん」「健康的なメニューで素敵」「彩りも綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】原日出子「高級旅館のよう」と話題の豪華朝食
◆原日出子、秋刀魚の塩焼きメインの朝食公開
原は「仕事に行く前にしっかり朝ご飯」とつづり、朝食の写真を公開。「今年はいい秋刀魚が獲れてるみたいで嬉しいですね」と喜びを伝え、秋刀魚の塩焼きをメインとした和定食を披露した。秋刀魚のほかにも、だし巻き卵や味噌汁など品数豊富な食卓が並んでいる。
この投稿に、ファンからは「朝から豪華」「高級旅館のよう」「美味しそう」「理想の朝ごはん」「健康的なメニューで素敵」「彩りも綺麗」といったコメントが寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】