À¶¿å¿ÒÌéÍÆµ¿¼ÔÂáÊá¤Ç¥Æ¥ì¥Ó¶É¤Ï¡È¿ÈÂÎ¸¡ºº¡É¶¯²½¡¡·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤¬Æ°¤¤¤Æ·ÝÇ½³¦¡È°ò¤Å¤ë¡É¼°¤â
¡Ç19Ç¯£¹·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¸ì³ØÎ±³Ø
¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿¥Ï¥º¤¬¡Ä¡Ä¡£
ÇÐÍ¥¤ÎÀ¶¿å¿ÒÌé¡Ê26¡Ë¤¬Æ±µï¤·¤Æ¤¤¤¿¿¦¶ÈÉÔ¾Ü¤Î20Âå½÷À¤È¤È¤â¤Ë£¹·î£³Æü¡¢ËãÌô¼èÄùË¡°ãÈ¿¡Ê¶¦Æ±½ê»ý¡ËÍÆµ¿¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤¿¡££³ÆüÁáÄ«¡¢Åìµþ¡¦¿ùÊÂ¶è¤ÎÀ¶¿åÍÆµ¿¼ÔÂð¤ò·Ù»ëÄ£¤¬²ÈÂðÁÜº÷¤·¡¢¿¢ÊªÊÒ¤äµÛ°ú´ï¶ñ¤Ê¤É¤¬²¡¼ý¤µ¤ì¤¿¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡¢
¡ÖÂçËã¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡×
¤È¤·¡¢½÷¤â¡ÖÁ´¤Æ»ö¼Â¡×¤ÈÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¡Ö¾ï½¬Åª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×¤È¸«¤Æ¡¢ÁÜºº¤ò¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ç12Ç¯¤ËÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¤·¡¢¡Ø¥½¥í¥â¥ó¤Îµ¶¾Ú¡¡Á°ÊÓ¡¦»ö·ï¡¿¸åÊÓ¡¦ºÛÈ½¡Ù¡Ê¡Ç15Ç¯¡Ë¤ä±Ç²è¡Ø¤Á¤Ï¤ä¤Õ¤ë¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¡Ç16Ç¯¡¢¡Ç18Ç¯¡Ë¡¢¡ØÅìµþ¥ê¥Ù¥ó¥¸¥ã¡¼¥º¡Ù¥·¥ê¡¼¥º¡Ê¡Ç21Ç¯¡Á¡Ç23Ç¯¡Ë¤Ê¤É¤ÎÏÃÂêºî¤Ë½Ð±é¡£186Ñ¤ÎÄ¹¿È¤ò³è¤«¤·¥â¥Ç¥ë¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤·¤Æ¤¤¤¿¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤òÃÎ¤ë±Ç²è´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡Ö¸½¾ì¤Ç¤Ï¸ý¿ô¾¯¤Ê¤¯¡¢¤Ä¤«¤ß¤É¤³¤í¤Î¤Ê¤¤¥¿¥¤¥×¤Ç¤¹¤¬¡¢»Å»ö¤Ö¤ê¤Ï¿¿ÌÌÌÜ¡£¿¶¤êÉý¤ÎÂç¤¤¤ÌòÊÁ¤ò±é¤¸¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¼¡¤«¤é¼¡¤Ø¤È¥ª¥Õ¥¡¡¼¤¬Éñ¤¤¹þ¤ó¤Ç¤¤¤¿¡£ËÜ¿Í¤Ï¥Ï¥ê¥¦¥Ã¥É¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢‛19Ç¯£¹·î¤«¤é12·î¤Þ¤ÇÊÆ¹ñ¤Ë¸ì³ØÎ±³Ø¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡×
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·¡¢¤³¤Î¸ì³ØÎ±³Ø¤ÎºÝ¤Ë¡Ö½é¤á¤ÆÂçËã¤ò»ÈÍÑ¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦¼ç»Ý¤Î¶¡½Ò¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤³¤«¤é¾ï½¬Åª¤Ë»ÈÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤È¤Ê¤ì¤Ð¡¢¡È¥¥ã¥ê¥¢¡É¤Ï¤ª¤è¤½£¶Ç¯¤ËµÚ¤Ö¡£
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÈÌÌ¼±¤Î¤¢¤ë·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢
¡Ö»£±Æ¸½¾ì¤Ç¤Ï¤ª¤«¤·¤ÊÍÍ»Ò¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¤â¤È¤â¤È¸ý¿ô¤ÎÂ¿¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤·¡¢¿Í¤È¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤ë¥¿¥¤¥×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£µÙ·ÆÃæ¤Ï¥¹¥Þ¥Û¤ò¤¤¤¸¤Ã¤¿¤ê¡¢ÂæËÜ¤òÆÉ¤ó¤À¤ê¡¢½ª»Ï¡È¼«Ê¬¤ÎÀ¤³¦¡É¤ËË×Æþ¤·¤Æ¤¤¤¿¡×
¤È¤¤¤¦¡£
ÁÜººÀþ¾å¤ËÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤¬Éâ¾å¤·¤¿¤Î¤Ïº£Ç¯£±·î¡¢·Ù»¡¤Ë¾ðÊóÄó¶¡¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¤Ã¤«¤±¤À¤Ã¤¿¡£¤½¤³¤«¤éÆâÄå¤ò»Ï¤á¡¢¸òÍ§´Ø·¸¤Ê¤É¤òÄ´ºº¡£ÂáÊáÅöÆü¤ÏÊ£¿ô¤Î¥Æ¥ì¥Ó¶É¤¬»öÁ°¤Ë¾ðÊó¤òÆþ¼ê¤·¡¢ÍÆµ¿¼Ô¤Î¼«Âð¼þÊÕ¤ÇÂÔµ¡¡£½ð¤ËÏ¢¹Ô¤µ¤ì¤ëÀ¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î»Ñ¤ò¥¥ã¥Ã¥Á¤·¤¿¡£
¡Ö¼«Âð¤ËÆ§¤ß¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¡¢¥Þ¥È¥ê¡Ê¸üÀ¸Ï«Æ¯¾ÊËãÌô¼èÄùÉô¡Ë¤Ç¤Ï¤Ê¤¯·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¡£ÁÈ¿¥ÈÈºáÂÐºö£µ²Ý¤«¤é²þ¾Î¤µ¤ì¤¿ÁÈ¿¥¤Ç¡¢ÇØ¸å¤ÎÌ©Çä¥ë¡¼¥È¤Þ¤Ç¤¤Ã¤Á¤êÄ´¤Ù¾å¤²¤ë¤³¤È¤ÇÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
£³ÆüÁáÄ«¤ËÆ°¤¤¤¿¤Î¤Ï¡¢Æ±µï½÷À¤â°ì½ï¤Ë¶¦Æ±½ê»ý¤ÇÂáÊá¤¹¤ë¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤òÁÀ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£»ö·ï¤ÎÁ´ÍÆ²òÌÀ¤ò¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤Ç¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤è¤êÆ±µï½÷À¤Î¥¬¥é¤ò²¡¤µ¤¨¤¿¤«¤Ã¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¾ðÊó¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡×¡ÊÁ´¹ñ»æ¼Ò²ñÉôµ¼Ô¡Ë
ÅÅ·âÂáÊá¤ÇÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë¤Î¤¬TBS¤À¡£
ºÆÊÔ½¸ÈñÍÑ¤Ê¤É¿ôÀéËü±ß¤ÎÂ»³²¤¬
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Ï£¹·î£·Æü¤ËºÇ½ª²ó¤ò·Þ¤¨¤ëÆüÍË·à¾ì¡Ø19ÈÖÌÜ¤Î¥«¥ë¥Æ¡Ù¤Ë½Ð±éÃæ¡£Á°Æü£¶Æü¤Ë¤âÆ±¶É¡Ø¥¸¥ç¥Ö¥Á¥å¡¼¥ó¡Á¥¢¥Î¿¦¶È¤Î¥Ò¥ß¥Ä¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±¤Þ¤¹¡ª¡Ù¤Ë¥²¥¹¥È½Ð±éÍ½Äê¤À¤Ã¤¿¡£Î¾ÈÖÁÈ¤È¤â½Ð±é¥·¡¼¥ó¤ÏÊÔ½¸¤Çºï¤é¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¡£NHK¤Î¼¡´üÄ«¥É¥é¡Ø¤Ð¤±¤Ð¤±¡Ù¡Ê£¹·î29Æü¥¹¥¿¡¼¥È¡Ë¤Ø¤Î½Ð±é¤â¼è¤ê¤ä¤á¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
ÆüÍË·à¾ì¤Ç¤ÏÁ°¥¯¡¼¥ë¤Î¡Ø¥¥ã¥¹¥¿¡¼¡Ù¤Ç¤â¡¢ÊüÁ÷Ãæ¤Ë¥Ò¥í¥¤¥ó±ÊÌî²ê°ê¡Ê25¡Ë¤ÈÇÐÍ¥¡¦ÅÄÃæ·½¡Ê41¡Ë¤ÎÉÔÎÑµ¿ÏÇ¤¬È¯³Ð¡£Æ±»þ¤Ë±ÊÌî¤È´Ú¹ñÇÐÍ¥¥¥à¡¦¥à¥¸¥å¥ó¡Ê27¡Ë¤Î¡ÈÆó¸ÔÌ©²ñ¡É¤âÊó¤¸¤é¤ì¡¢ÊóÆ»¸å¤«¤éÉÔ¼«Á³¤Ê¤Û¤É¥¥à¤Î½Ð±é¥·¡¼¥ó¤¬·ã¸º¤·¤¿¡£¥Æ¥ì¥Ó´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¡£
¡ÖÆüÍË·à¾ì¤ÏTBS¤Î´ÇÈÄÏÈ¡£ÉÔ²Ä¹³ÎÏ¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢£²ºîÂ³¤±¤Æ¥È¥é¥Ö¥ë¤Ë¸«Éñ¤ï¤ì¤¿»ö¼Â¤ÏÂç¤¤¤¡£º£¸å¡¢½Ð±éÇÐÍ¥¤Î¡È¿ÈÂÎ¸¡ºº¡É¤¬°ìÁØ¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤ËÌä¤¤¹ç¤ï¤»¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¥Þ¥¹¥³¥ß¤Î¾ðÊóÌÖ¤Ê¤É¤ò¶î»È¤·¤ÆÄ´¤Ù¾å¤²¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¡×
½Ð±éÇÐÍ¥¤¬·º»ö»ö·ï¤òµ¯¤³¤»¤Ð¡¢¥É¥é¥Þ¤ÎºÆÊüÁ÷¤äDVD²½¤Ë¤â±Æ¶Á¤¬½Ð¤ë¤¿¤á¡¢¶ÉÂ¦¤ÎÂ»¼º¤ÏÂç¤¤¤¡£À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤Î¥±¡¼¥¹¤Ç¤â
¡ÖºÆÊÔ½¸ÈñÍÑ¤Ê¤É¿ôÀéËü±ß¤ÎÂ»³²¤¬½Ð¤ë¡×¡ÊÆ±¡¦¥Æ¥ì¥Ó¶É´Ø·¸¼Ô¡Ë
¤È¤¤¤¦¡£
¡Ö·ÝÇ½³¦¤Ïº£¡¢À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤«¤é¤Î¡È°ò¤Å¤ëÂáÊá¡É¤ò·Ù²ü¤¹¤ëÀ¼¤¬¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£·Ù»ëÄ£ÌôÊª½Æ´ïÂÐºö²Ý¤ÏÁÈÂÐ£µ²Ý»þÂå¤«¤é¡È·ÝÇ½³¦¥ë¡¼¥È¡É¤ËÈó¾ï¤Ë¹â¤¤´Ø¿´¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¥Æ¥ì¥Ó¶É¤ä±Ç²è²ñ¼Ò¤ÏÀï¡¹¶²¡¹¤È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Ë¼Õºá¤äÊä½þ¤ÎÌðÌÌ¤ËÎ©¤Ä²æ¡¹¡¢·ÝÇ½»öÌ³½ê¤¬°ìÈÖ¡¢ÉÝ¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡Ä¡Ä¡×¡Ê·ÝÇ½¥×¥í´Ø·¸¼Ô¡Ë
À¶¿åÍÆµ¿¼Ô¤ÏÆþ¼ê¥ë¡¼¥È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¸ý¤òÊÄ¤¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Èà¤ËÂ³¤¯ÂáÊá¼Ô¤¬¡¢·ÝÇ½³¦¤«¤é½Ð¤Æ¤¯¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤«¡Ä¡Ä¡£