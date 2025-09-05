盆栽から香りの一滴へ。”松葉”を蒸溜したクラフトジン「TRADMAN’S 松葉ジン」が新発売

日本の伝統文化である盆栽を世界に伝えるミッションを掲げ活動する「TRADMAN’S BONSAI」から、ブランド初となるクラフトジン「TRADMAN’S 松葉ジン」が発売。

盆栽の価値を新たに定義し、次の100年に繋がる文化として世界に発信している「TRADMAN’S BONSAI」の活動の中心にあるのが「松」。

なかでも、古くから生命力の象徴とされる「松葉」の可能性を単なる素材としてではなく、盆栽と同様に“命のかたち”として向き合い、その香りを丁寧に抽出し、新たな形で届けたいと考え生まれたのが「松葉ジン」。

松葉には、血流促進・血管強化・体温上昇作用のほか、抗酸化作用があるとされ、古来より自然療法として親しまれてきました。

松葉を茶葉として使用してきた、2025年3月に発売された「松葉茶」の香りと効能に着目し、伝統の街・京都の中心部にある唯一のクラフトジン蒸溜所SiCX（京都蒸溜所）の協力のもと丁寧に蒸溜。盆栽に向き合うように、素材の声を聴きながら、静かな香りを一滴に凝縮しています。

味わいは、スッキリとした飲み口の中に、松特有の奥ゆかしく凛とした香りが静かに立ち上がる、ソーダ割りにも最適な一本に仕上がっています。

盆栽に込める“余白”や“静けさ”の美意識を、蒸溜という手法で表現した「TRADMAN’S 松葉ジン」は、TRADMAN’S TOKYO（店頭）、TRADMAN’S BONSAI 公式オンラインストアで発売中です。500ml 11,000円（税込）。

TRADMAN’S 松葉ジン