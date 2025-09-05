優しい甘さとコクが広がる！道の駅べに花の郷おけがわ／道の駅おがわまち「とろ〜り芋蜜」
深谷産の規格外さつまいもを活用し、米麹でじっくり発酵・抽出した「芋蜜」『とろ〜り芋蜜』を、2025年9月1日より道の駅べに花の郷おけがわ、道の駅おがわまちにて販売中です。
道の駅べに花の郷おけがわ／道の駅おがわまち「とろ〜り芋蜜」
発売日：2025年9月1日
内容量：＜家庭向け＞
100g／スパウト付きパウチ
＜業務用＞
1〜2kg／スパウト付きパウチ
価格 ：＜家庭向け＞
1,000円(税込み)
＜業務用＞
オープン価格
保存方法：直射日光、高温多湿を避け、涼しい場所で保存してください。
開封後は要冷蔵(10℃以下)でお早めにお召し上がりください
販売場所：＜家庭向け＞
道の駅べに花の郷おけがわ
(〒363-0027 埼玉県桶川市大字川田谷4324番地1)
道の駅おがわまち
(〒355-0321 埼玉県比企郡小川町大字小川1220-1)
＜業務用＞
六次産業協同組合
(〒369-0211 埼玉県深谷市岡部1866-1)
『とろ〜り芋蜜』の特徴は、さつまいもと米麹だけで作る、砂糖不使用の自然な甘さ。
スプーンですくえば、とろっとした艶やかな黄金色。
口に含めば、優しい甘さとコクが広がります。
■商品の魅力
(1)深谷さつまいもの新たな可能性
「深谷リーキ」に続くブランド化プロジェクト第2弾。
農業生産から加工、販売まで一貫して手がけ、地域農業の新たな価値を創造します。
(2)自由自在な使い方
- 家庭向け(100gパウチ)：パンケーキ、アイスクリーム、トーストにそのまま。
- 業務用(1〜2kg)：製菓・製パン・飲料原料に使用できます。
果汁やスパイスを加えてオリジナル芋蜜も開発可能。
(3)サーキュラーエコノミーの実践
規格外さつまいもを使用し、蜜抽出後の固形物もペーストとして活用。
食品廃棄削減と資源循環に貢献します。
(4)「深谷リーキ」を産み出した協同組合が行う、深谷さつまいも生産プロジェクト！初の商品化
当組合は、「深谷リーキ」に続く新たな挑戦として、深谷さつまいも生産プロジェクトを令和5年から始動。
農業従事者・漬物製造業者・小売業などと連携し、2025年ついに初の商品化が実現しました。
