【札幌２歳Ｓ】ジオグリフと兄弟制覇へロスパレドネスは６枠８番 須貝調教師が単独最多５勝目に挑むショウナンガルフは４枠４番
◆第６０回札幌２歳Ｓ・Ｇ３（９月６日、札幌競馬場・芝１８００メートル）
枠順が９月５日、決定した。２１年にこのレースを制し皐月賞馬に駆け上がったジオグリフの全弟ロスパレドネス（牡２歳、美浦・木村哲也厩舎、父ドレフォン）は、６枠８番から兄弟制覇に挑む。伊藤雄二元調教師と並び、これまで札幌２歳Ｓ最多の４勝を挙げる須貝調教師が管理するショウナンガルフ（牡２歳、栗東・須貝尚介厩舎、父ハービンジャー）は４枠４番に決定。単独最多の５勝目なるか注目だ。
枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、騎手の順）。※斤量は全頭５５キロ
（１）ジーネキング 牡２ 斎藤 新
（２）ジャスティンシカゴ 牡２ 横山 武史
（３）ポペット 牝２ 橋木 太希
（４）ショウナンガルフ 牡２ 池添 謙一
（５）ヒシアムルーズ 牡２ 佐々木 大輔
（６）サンセットゴールド 牡２ 鮫島 克駿
（７）ミリオンクラウン 牡２ 丹内 祐次
（８）ロスパレドネス 牡２ クリストフ・ルメール
（９）トーアサジタリウス 牡２ 古川 吉洋
（１０）アーレムアレス 牡２ 菱田 裕二
（１１）スマートプリエール 牝２ 武 豊
（１２）オブラプリーマ 牝２ 石橋 脩