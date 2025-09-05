８月２６日、中国・ロシア・モンゴル「万里の茶道」国際文化観光プロモーションの会場。（フフホト＝新華社記者／哈麗娜）

【新華社フフホト9月5日】中国内モンゴル自治区フフホト市でこのほど開かれた中国・ロシア・モンゴル「万里の茶道」国際文化観光プロモーションで、同自治区の文物考古研究院が、明清時代に中国とロシアを結んだ茶葉ルート「万里の茶道」の調査結果を発表した。主要7ルートを調査して整理し、駅站（宿場）や寺院、邸宅、店舗、会館、古道など遺跡197カ所を発見した。

17世紀に整備された万里の茶道は、福建省の武夷山からモンゴルを経由してロシア・サンクトペテルブルクに至った。中国史さらには世界史における東西経済・文化交流の重要なルートで、2019年に中国の世界文化遺産暫定リストに登録された。

８月２６日、中国・ロシア・モンゴル「万里の茶道」のルート図。（フフホト＝新華社記者／哈麗娜）

内モンゴル自治区文物考古研究院は23年以降、万里の茶道の世界遺産登録に向けて自治区内の調査と研究を進めてきた。孫金松（そん・きんしょう）院長は、万里の茶道は単なる商業貿易ルートではなく、東西文化交流の重要な懸け橋でもあると指摘。考古学調査による新発見は遺産登録のための重要な基礎資料を充実させ、新たな遺跡の保護に向けた根拠をより明確にしたと語った。（記者/哈麗娜）