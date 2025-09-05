Snow Man、『それスノ』SPで新曲「カリスマックス」を“ある場所”から特別披露
9人組グループ・Snow Manが出演する5日放送のTBS系バラエティー『それSnow Manにやらせて下さい』は、午後7時からの2時間スペシャルとして、番組ゴールデン帯進出約2年半を記念し“国民投票2大企画”を実施する。
【番組カット】大爆笑する深澤辰哉＆ラウールたち
応募総数約9万3000票で選ばれた「ダンスがカッコいい曲TOP5」の“Snow Manスペシャルライブ”と、視聴者による「もう一度見たい名場面ランキング」を届ける。
「Snow Manのダンスがバチバチにカッコいい曲TOP5」では、応募総数約5万7000票の中から、上位5曲をスペシャルライブで届ける。テレビではあまり披露したことのない曲から大人気曲まで、圧巻のステージに注目だ。
さらに、8月25日にリリースされたばかりの話題の新曲「カリスマックス」を“ある場所”から特別披露。一体その場所とはどこなのか…。“パラパラ”の要素を取り入れた中毒性のあるダンスと、『それスノ』でしか見られない特別な演出が見どころとなる。
「もう一度見たい名場面ランキング」では、これまでの放送全64回の中から視聴者が選ぶ名場面TOP10をランキング形式で発表。スタジオゲストの山里亮太、あのちゃんも大爆笑のシーンから感動のシーンまで続々紹介。約3万6000票の中から1位に選ばれるのは…。
