マカロニえんぴつ、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』12月リリース決定 豪華タイアップ曲多数収録
ロックバンド・マカロニえんぴつが、メジャー3rdフルアルバム『physical mind』を12月10日にリリースすることを発表した。
【写真】バラエティー初出演で貴重なアカペラも披露するVo.はっとり
同作には、テレビアニメ『忘却バッテリー』（制作：MAPPA）のエンディングテーマ「忘レナ唄」、映画『FLY!／フライ!』（製作：イルミネーション）の主題歌「月へ行こう」、コカ・コーラ「紅茶花伝」CMソング「poole」、テレビアニメ『アオのハコ』第2クールのオープニングテーマ「然らば」、映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌「NOW LOADING」など、数多くのタイアップ楽曲を含む全14曲を収録予定。
アルバムは4形態で展開され、完全生産限定盤は、ファンサイト会員限定で購入可能。廃盤楽曲や人気曲を多数披露したファンクラブ限定ライブの映像を収録する。初回生産限定盤A（Billboard盤）には、7月に開催されたマカロニえんぴつ初のBillboard TOKYOライブ映像を収録。初回生産限定盤B（hope盤）には、累計再生4.1億回超の「恋人ごっこ」、3億回超の「ブルーベリー・ナイツ」などを収録したアルバム『hope』のリリースツアーがコロナ禍で中止となったことを受け、今年3月に開催されたリバイバル公演・仙台PITファイナルの模様を完全収録する。
また、結成10周年を記念して東京・下北沢SHELTERで行われた『10th Anniversary Live“下北沢SHELTER”』にて、ボーカルのはっとりが2017年にSNSへ投稿した弾き語り曲を原型とする新曲「いつか何もない世界で」が、9月5日に配信リリースされることが発表された。あわせて、新たなアーティスト写真も公開されている。
さらに、アルバムを引っ提げた全国ツアー『マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜』の開催も決定。2026年1月より全国19都市・全25公演が予定されており、ファンサイト会員を対象に最速先行受付がスタートしている。
加えて、デビュー10周年を記念し、4都市でのタワーレコードとのコラボカフェ開催もアナウンスされた。詳細は特設サイトで確認できる。
【写真】バラエティー初出演で貴重なアカペラも披露するVo.はっとり
同作には、テレビアニメ『忘却バッテリー』（制作：MAPPA）のエンディングテーマ「忘レナ唄」、映画『FLY!／フライ!』（製作：イルミネーション）の主題歌「月へ行こう」、コカ・コーラ「紅茶花伝」CMソング「poole」、テレビアニメ『アオのハコ』第2クールのオープニングテーマ「然らば」、映画『山田くんとLv999の恋をする』主題歌「NOW LOADING」など、数多くのタイアップ楽曲を含む全14曲を収録予定。
また、結成10周年を記念して東京・下北沢SHELTERで行われた『10th Anniversary Live“下北沢SHELTER”』にて、ボーカルのはっとりが2017年にSNSへ投稿した弾き語り曲を原型とする新曲「いつか何もない世界で」が、9月5日に配信リリースされることが発表された。あわせて、新たなアーティスト写真も公開されている。
さらに、アルバムを引っ提げた全国ツアー『マカロックツアーvol.21 〜心を覗いてシラけるより、ことばのシワだけ増やしてゆけ篇〜』の開催も決定。2026年1月より全国19都市・全25公演が予定されており、ファンサイト会員を対象に最速先行受付がスタートしている。
加えて、デビュー10周年を記念し、4都市でのタワーレコードとのコラボカフェ開催もアナウンスされた。詳細は特設サイトで確認できる。