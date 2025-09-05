【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】米大リーグは４日、各地で行われ、ドジャースの大谷はパイレーツ戦に１番指名打者で出場し、３打数無安打だった。

チームは３―５で敗れ、同一カード３連敗となった。

ドジャースの大谷が、昨季ナ・リーグで最優秀新人（新人王）に輝いたパイレーツの右腕スキーンズに屈した。一回は高めの９８・８マイル（約１５９キロ）の直球で空振り三振。三回は四球を選んだが、相手の球数が８０球を超えた六回の対戦では低めのチェンジアップを空振りして追い込まれ、最後は外角高めの９８・３マイル（約１５８キロ）直球にバットが空を切って３球三振を喫した。他の打者も振るわず、スキーンズは６回無失点だった。

次回登板は８日のロッキーズ戦に

【ピッツバーグ（米ペンシルベニア州）＝帯津智昭】体調不良で３日の先発を回避した米大リーグ・ドジャースの大谷の次回登板が、８日に本拠地で行われるロッキーズ戦となることが決まった。ロバーツ監督が４日、明らかにした。

当初は５〜７日のオリオールズ３連戦で先発させる方針だったが、「体調を整えるため、もう少し時間を与えることにした。まだ胸の辺りの不調や疲労感もある。５イニングを投げるためのベストな状態にしたい」と説明した。大谷はこの日、敵地でのパイレーツ戦前にグラウンドでキャッチボールをして調整した。