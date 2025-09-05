台風15号(ペイパー)

【画像】全国の今後の天気

2025年9月5日09時50分発表

5日9時の実況

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 御坊市付近

中心位置 北緯34度00分 (34.0度)

東経135度10分 (135.2度)

進行方向、速さ 東北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南側 390 km (210 NM)

北側 165 km (90 NM)

5日10時の推定

種別 台風

大きさ -

強さ -

存在地域 橋本市付近

中心位置 北緯34度05分 (34.1度)

東経135度30分 (135.5度)

進行方向、速さ 東北東 35 km/h (20 kt)

中心気圧 1000 hPa

中心付近の最大風速 18 m/s (35 kt)

最大瞬間風速 25 m/s (50 kt)

15m/s以上の強風域 南側 390 km (210 NM)

北側 165 km (90 NM)

5日21時の予報

種別 台風

強さ -

存在地域 銚子市の南東約120km

予報円の中心 北緯34度55分 (34.9度)

東経141度35分 (141.6度)

進行方向、速さ 東 55 km/h (30 kt)

中心気圧 998 hPa

中心付近の最大風速 20 m/s (40 kt)

最大瞬間風速 30 m/s (60 kt)

予報円の半径 85 km (45 NM)

6日9時の予報

種別 温帯低気圧

強さ -

存在地域 日本の東

予報円の中心 北緯35度10分 (35.2度)

東経149度25分 (149.4度)

進行方向、速さ 東 60 km/h (32 kt)

中心気圧 992 hPa

中心付近の最大風速 23 m/s (45 kt)

最大瞬間風速 35 m/s (65 kt)

予報円の半径 120 km (65 NM)



■東海地方への影響は

東海地方では、台風第１５号の影響で大雨となっている所があります。土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒してください。引き続き東海地方では、５日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には、須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。

台風は西日本から東日本の太平洋側を東に進み、東海地方には５日昼前から夜のはじめ頃にかけてかなり接近する見込みです。

引き続き東海地方では、５日夕方にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性があります。

また、台風周辺や太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気が流れ込むため、大気の状態が非常に不安定となり、５日夜のはじめ頃にかけて雷を伴った激しい雨や非常に激しい雨が降り、三重県では局地的に猛烈な雨が降り大雨となる所があるでしょう。



［雨の実況］

降り始め（４日０４時）から５日０４時までの降水量（アメダスによる速報値）

愛知県

蒲郡市神ノ郷町 ９２．５ミリ

西尾市一色町 ８６．５ミリ

南知多町豊丘 ７７．５ミリ

岐阜県

下呂市金山 ９０．５ミリ

郡上市八幡 ７３．５ミリ

関市板取 ７２．５ミリ

三重県

尾鷲 １５７．０ミリ

御浜 １４０．５ミリ

熊野新鹿 １３０．０ミリ

静岡県

浜松市三ヶ日 ９７．０ミリ

浜松市熊 ９４．５ミリ

伊豆市天城山 ７８．０ミリ



［雨の予想］

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

愛知県 ６０ミリ

岐阜県 ５０ミリ

三重県 ８０ミリ

静岡県 ６０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

愛知県 ２００ミリ

岐阜県 １５０ミリ

三重県 ２００ミリ

静岡県 ２５０ミリ

線状降水帯が発生した場合には、局地的にさらに降水量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

三重県、岐阜県、愛知県 ５日昼過ぎにかけて

静岡県 ５日夕方にかけて

です。



［風の予想］

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

愛知県 陸上 １３メートル （２５メートル）

愛知県 海上 １８メートル （２５メートル）

岐阜県 １２メートル （２５メートル）

三重県 陸上 １３メートル （２５メートル）

三重県 海上 １８メートル （２５メートル）

静岡県 陸上 １２メートル （２５メートル）

静岡県 海上 １８メートル （２５メートル）



［波の予想］

５日に予想される波の高さ

愛知県 外海 ５メートル うねりを伴う

愛知県 内海 ２メートル うねりを伴う

三重県 外海 ５メートル うねりを伴う

三重県 伊勢志摩内海 ２メートル うねりを伴う

静岡県 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

土砂災害、低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に警戒し、強風、うねりを伴った高波、落雷、竜巻などの激しい突風、降ひょうに注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど、安全確保に努めてください。

■関東甲信地方への影響は

関東甲信地方では、台風第１５号の影響により、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒し、うねりを伴った高波に注意・警戒してください。関東甲信地方では、５日昼前から夜のはじめ頃にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まるおそれがあります。

［気象概況］

台風第１５号は、５日４時には、須崎市付近にあって、１時間におよそ１５キロの速さで東北東へ進んでいます。中心の気圧は１０００ヘクトパスカル、中心付近の最大風速は１８メートル、最大瞬間風速は２５メートルとなっています。台風は今後、西日本から東日本の太平洋側を東へ進み、関東甲信地方には５日午後に最も接近する見込みです。

関東甲信地方では、太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気の影響で、大気の状態が非常に不安定となっており、所々で積乱雲が発達し、雷を伴い激しい雨が降っています。

関東甲信地方では、太平洋高気圧の縁をまわる暖かく湿った空気に、台風周辺の暖かく湿った空気の影響も加わり、引き続き５日夜遅くにかけて大気の状態が非常に不安定となるでしょう。



［雨の予想］

関東甲信地方では、５日昼前から夜のはじめ頃にかけて雷を伴った非常に激しい雨や猛烈な雨が断続的に降り続き、局地的に総雨量が多くなるおそれがあります。

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

関東地方北部 ５０ミリ

関東地方南部 ８０ミリ

甲信地方 ６０ミリ

伊豆諸島 ５０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

関東地方北部 １５０ミリ

関東地方南部 ３００ミリ

甲信地方 ２００ミリ

伊豆諸島 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

神奈川県、山梨県、長野県 ５日昼前から夕方にかけて

茨城県、埼玉県、千葉県、東京地方、伊豆諸島 ５日昼過ぎから夜のはじめ頃にかけて

です。



［風の予想］

関東地方と伊豆諸島では、５日昼過ぎから６日明け方にかけて強い風が吹くでしょう。

５日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １８メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １８メートル （２５メートル）

関東地方の陸上 １５メートル （２５メートル）

６日に予想される最大風速（最大瞬間風速）

関東地方の海上 １５メートル （２５メートル）

伊豆諸島 １５メートル （２５メートル）



［波の予想］

伊豆諸島では、５日から６日にかけて、うねりを伴い、しけとなるでしょう。台風の進路や発達の程度によっては、警報級の高波となる可能性があります。

５日から６日にかけて予想される波の高さ

関東地方 ４メートル うねりを伴う

伊豆諸島 ５メートル うねりを伴う



［防災事項］

関東甲信地方では、５日昼前から夜遅くにかけて、土砂災害、低い土地や地下施設への浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。伊豆諸島では、５日夕方から６日未明にかけてうねりを伴った高波にも注意・警戒してください。

また、落雷、竜巻などの激しい突風にも注意してください。発達した積乱雲の近づく兆しがある場合には、建物内に移動するなど安全確保に努めてください。降ひょうのおそれもありますので、農作物や農業施設の管理にも注意してください。

■東北地方への影響

宮城県、岩手県では、５日昼前にかけて、線状降水帯が発生して大雨災害の危険度が急激に高まる可能性があります。東北太平洋側では、５日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。

［気象概況］

前線が日本海から東北南部を通って日本の東にのびています。前線は５日夜にかけて東日本へ南下し、前線上の三陸沖に低気圧が発生する見込みです。前線や低気圧に向かって暖かく湿った空気が流れ込んでいるため、東北地方では大気の状態が不安定となっています。

このため、東北地方では、雷を伴って非常に激しい雨や激しい雨が降り、大雨となる所があるでしょう。



［雨の予想］

５日に予想される１時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ４０ミリ

東北太平洋側 ６０ミリ

５日６時から６日６時までに予想される２４時間降水量は多い所で、

東北日本海側 ６０ミリ

東北太平洋側 １２０ミリ

線状降水帯が発生した場合は、局地的にさらに雨量が増えるおそれがあります。

線状降水帯が発生して大雨災害発生の危険度が急激に高まる可能性のある地域と期間は、

宮城県 ５日朝にかけて

岩手県 ５日朝から昼前にかけて

です。



［防災事項］

東北太平洋側では、５日夕方にかけて、大雨による土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水や氾濫に厳重に警戒してください。また、東北日本海側北部を中心に、これまでに降った雨で地盤の緩んでいる所があるため、少しの雨でも土砂災害の危険度が高まるおそれがあります。

東北地方では、５日夜遅くにかけて、落雷や突風、ひょうによる農作物や農業施設等への被害にも注意してください。

