ÆüËÜÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¡¢¸½ÃÏ¤ÇÀàÅð¤ÎÈï³²¤Ë
ÍèÇ¯¤Î¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ï¥¢¥á¥ê¥«¡¢¥á¥¥·¥³¡¢¥«¥Ê¥À¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ë¡£
À¤³¦ºÇÂ®¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ÎÀÚÉä¤ò¼ê¤Ë¤·¤¿ÆüËÜÂåÉ½¤Ï¡¢º£·î¤Ë¥á¥¥·¥³¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤È¹ñºÝ¿ÆÁ±»î¹ç¤ò¹Ô¤¦¡£
¤½¤¦¤·¤¿Ãæ¡¢¸µÆüËÜÂåÉ½´ÆÆÄ¤Î¥Ï¥Ó¥¨¥ë¡¦¥¢¥®¡¼¥ì´ÆÆÄ¤¬Î¨¤¤¤ë¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¤Ï¡¢»î¹ç¤Î³«ºÅÃÏ¥¢¥á¥ê¥«¤ÇÅðÆñ»ö·ï¤Ë´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
¥á¥¥·¥³¥á¥Ç¥£¥¢¡ØBolavip¡Ù¤Ï2Æü¡¢¡Ö¥¢¥á¥ê¥«¤Ç¤Î¥¹¥¥ã¥ó¥À¥ë¡£¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÏÆüËÜ¤È´Ú¹ñ¤È¤Î¿ÆÁ±»î¹ç¤ÎÁ°¤Ë¶¯Åð¤ËÁø¤¦¡×¤È¤¤¤¦¸«½Ð¤·¤Ç¡¢¤¹¤Ç¤ËÆüËÜ¤È¤Î»î¹ç¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥ÉÆþ¤ê¤·¤Æ¤¤¤¿Æ±¹ñÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÈï³²¤òÊó¤¸¤¿¡£
Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÅðÆñ¤¬µ¯¤¤¿¤Î¤Ï8·î31Æü¤«¤é9·î1Æü¤Ë¤«¤±¤Æ¤ÎÁáÄ«¡£Ãó¼Ö¾ì¤ËÄä¤á¤Æ¤¤¤¿¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÎÍ¢Á÷¼ÖÎ¾¤Ë²¿¼Ô¤«¤¬¿¯Æþ¤·¡¢Æîµþ¾û¤òÇË²õ¤·¤ÆÎý½¬¤Ë»ÈÍÑ¤·¤¿¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°ÍÑÉÊ¤Ê¤ÉÊ£¿ô¤ÎÊªÉÊ¤òÅð¤ó¤À¤È¤¤¤¦¡£
¹¬¤¤¡¢¤³¤Î»ö·ï¤ÇÁª¼ê¤ä¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Ø¤ÎÈï³²¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¥¢¥á¥ê¥«¥á¥Ç¥£¥¢¡Øabc7news¡Ù¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ï¸½ºß¡¢¸½ÃÏ·Ù»¡¤È¥Ð¡¼¥Ð¥é¡¦¥ê¡¼»ÔÄ¹¤ËÏ¢Íí¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¾õ¶·¤À¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¥á¥Ç¥£¥¢¡ØMarca¡Ù¤â¤³¤ÎÀàÅð»ö·ï¤òÊó¤¸¤Æ¤ª¤ê¡¢ÈÈºáÎ¨¤¬¹â¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥ª¡¼¥¯¥é¥ó¥É¤Î¥À¥¦¥ó¥¿¥¦¥ó¤Ç¡¢¸½ÃÏÆþ¤ê¤·¤¿Æ±¥á¥Ç¥£¥¢¤Îµ¼Ô¤â¥á¥¥·¥³ÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤ÈÆ±ÍÍ¤ËÀàÅð¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
ÀàÅð¤ÎÈï³²¤ËÁø¤Ã¤¿Marca¤Îµ¼Ô¤Ï¡¢µ®½ÅÉÊ¤òÅð¤Þ¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢Ää¤á¤Æ¤¤¤¿¼Ö¤ÎÁë¥¬¥é¥¹¤¬³ä¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£
ÆüËÜ¿ÍÁª¼ê¡¢À¤³¦¤Ç¤Î»Ô¾ì²ÁÃÍ¤¬ºÇ¤â¹â¤¤10¿Í
¸½ÃÏÅÀ¤ÇÆüËÜÂåÉ½¥Á¡¼¥à¤Ë»ö·ï¤ä»ö¸Î¤ÎÊó¹ð¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½ÃÏ»þ´Ö6Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥á¥¥·¥³Àï¡¢9Æü¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ë¥¢¥á¥ê¥«Àï¤Ë¸þ¤±¤Æ°ÂÁ´ÌÌ¤Ë¤âËüÁ´¤ò´ü¤·¤¿¤¤¡£