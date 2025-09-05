◆ラグビー アサヒスーパードライ パシフィックネーションズカップ２０２５ 日本―米国（６日、米国）

日本ラグビー協会は５日、パシフィックネーションズカップ（ＰＮＣ）の１次リーグＢ組で米国戦（日本時間７日）に臨む日本代表の試合登録選手を発表した。今シリーズで新たに共同主将に就いたロックのワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京）が、第１戦のカナダ戦（５７〇１５）に続いて先発する。

ＳＨはカナダ戦で控えだった福田健太（東京ＳＧ）が先発。ＳＯ李承信（神戸）とのハーフ団を組む。長田智希（埼玉）がＷＴＢで先発し、控えのＦＷ奥井章仁（トヨタ）、ＢＫ木田晴斗（東京ベイ）が出場すれば初キャップを獲得する。

◆日本代表試合登録選手

【ＦＷ】

１小林 賢太（東京ＳＧ、１）

２江良 颯（東京ベイ、２）

３竹内 柊平（東京ＳＧ、１６）

４ワイサケ・ララトゥブア（神戸、３）

５ワーナー・ディアンズ（ＢＬ東京、２４）

６ベン・ガンター（埼玉、１２）

７下川 甲嗣（東京ＳＧ、１５）

８ファカタヴァ アマト（ＢＲ東京、１５）

【ＢＫ】

９福田 健太（東京ＳＧ、２）

１０李承信（神戸、２１）

１１長田 智希（埼玉、１８）

１２チャーリー・ローレンス（相模原、１）

１３ディラン・ライリー（埼玉、３１）

１４石田吉平（横浜、３）

１５サム・グリーン（静岡、２）

【控え】

１６佐藤 健次（埼玉、１）

１７木村 星南（ＢＬ東京、２）

１８為房慶次朗（東京ベイ、１２）

１９奥井章仁（トヨタ、―）

２０マキシ ファウルア（東京ベイ、１７）

２１藤原 忍（東京ベイ、１３）

２２広瀬雄也（東京ベイ、１）

２３木田 晴斗（東京ベイ、―）

※（）内数字はキャップ数