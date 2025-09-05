¡Ö¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î»þ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¡×¡ÈÀïÍ§¡É¤¬µÜÂô¤ê¤¨¤È¤Î2¥·¥çÈäÏª¡¡¥Õ¥¡¥ó¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÅ¥ËÀ¡Á¡ª¡×¡ÖÁÇÅ¨¡×
¡¡½÷Í¥¤ÎÀ¾Èø¤Þ¤ê¡Ê51¡Ë¤¬5Æü¤Þ¤Ç¤Ë¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£½÷Í¥¤ÎµÜÂô¤ê¤¨¡Ê52¡Ë¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤¬È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡À¾Èø¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤«¤Í¡¢»ëÀþ¤ò´¶¤¸¤¿¤é¥Ñ¥Á¥ê¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢µÜÂô¤È¤Î2¥·¥ç¥Ã¥È¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¡£¡Ö¤³¤ÎÊý¤È¤Ï¤Á¤Ó¤Ã¤³¤Î»þ¤«¤é¤ÎÉÕ¤¹ç¤¤¤Ç¤¹¡£¤ª¸ß¤¤¿§¡¹¤¢¤Ã¤¿¤È»×¤¦¤±¤É¡¢¤³¤¦¤·¤Æº£¤â¡¢Æ±¤¸ÉñÂæ¤Ç¥¯¥ê¥¨¥¤¥Æ¥£¥Ö¤ÊÃç´Ö¤È¤·¤Æ¡¢½Ð²ñ¤¨¤Æ¤ë¤³¤È¤ËËÜÅö¤Ë´¶¼Õ¤Ç¤¹¡×¤ÈÅÁ¤¨¤¿¡£
¡¡Íè·î³«Ëë¤¹¤ëÉñÂæ¡Ö¥ê¥¢²¦¡×¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢À¾Èø¤Ï¡Öº£²ó¡¢²æ¡¹¤Î¼Çµï¤Ç¤Î¥¡¼¥ï¡¼¥É¤Ï¥Þ¥¸¥Ã¥¯¥ß¥é¡¼¤Ç¤¹¡£¤Õ¤Õ¤Õ¤Õ¤Õ¡×¤ÈÂ³¤±¡¢¡Ö¤È¤Ë¤«¤¯ËèÆü¡¢¤È¤Æ¤Ä¤â¤Ê¤¯¥¨¥¥µ¥¤¥Æ¥£¥ó¥°¤Ç³Ú¤·¤¯¤Æ³Ú¤·¤¯¤Æ¡¢¿Í¤Î¤ª·Î¸Å¤â¸«¤Æ¤Æ³Ú¤·¤¤¡ª¡ª¤¿¤Þ¤é¤ó»þ´Ö¤Ç¤¹¡ªthank you¡×¤È¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡2¿Í¤Ï1989Ç¯¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿TBS¥É¥é¥Þ¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÅ¥ËÀ¡×¤Ç¤â¶¦±é¡£¤½¤Î¤¿¤á¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÅ¥ËÀ¡Á¡ª¤¢¤ÎÉô²°¤ËÆ´¤ì¤Æ¤Þ¤·¤¿¡×¡Ö¤ª¤·¤ã¤ìÅ¥ËÀÂç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡×¡ÖÏ¿²è¤·¤Æ»¤¤êÀÚ¤ì¤ë¤Û¤É¥Ó¥Ç¥ª´Ñ¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬¡£Â¾¤Ë¡Ö2¿Í¤È¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡ÖÀÎ¤«¤éÂç¹¥¤¤Ê¤ª2¿Í¡×¡ÖÀïÍ§¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¡¢¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ö¤ª2¿Í¤È¤â¤ªÈ©¤Ä¤ë¤Ã¤Ä¤ë¡×¡ÖÁÇÅ¨¤Ê´Ø·¸¤Ç¤¹¤Í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬½¸¤Þ¤Ã¤¿¡£