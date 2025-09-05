ニューストップ > 国内ニュース > 社会ニュース > 【速報】東海道新幹線 「掛川～米原」大雨のため上下線で運転… 【速報】東海道新幹線 「掛川～米原」大雨のため上下線で運転見合わせ 【速報】東海道新幹線 「掛川～米原」大雨のため上下線で運転見合わせ 2025年9月5日 10時51分 CBC NEWS リンクをコピーする みんなの感想は？ 写真拡大 東海道新幹線は、雨規制のため、掛川～米原の上下線で運転を見合わせています。 JR東海によりますと、豊橋～三河安城の間で過去1時間雨量が70ミリになっているということです（午前10時36分現在）。 リンクをコピーする みんなの感想は？ 外部サイト トイレットペーパー｢シングル｣と｢ダブル｣ どっちがお得？全国でシェア率に大きな違いが！ダブル派80％超の地域も 1か月記念のデートで相手は“豹変” 女子高校生は教室や公園でも性被害に 3年の月日が経ち“いじめ重大事態”に認定されるも…｢社会に絶望しました｣ シベリアで出会ったロシア人女性との“禁断の恋” 100歳抑留者が初めて明かす戦後80年の秘密とは？【大石邦彦 取材記①】 関連情報（BiZ PAGE＋） 金属加工, 埼玉, 住宅, 長野, 寺田屋, 思いやり, リペア工事, 葬儀, 在宅医療, 置床工事