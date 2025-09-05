男性アイドルからメモをもらった新人時代…K-POPアイドルたちの“恋の聖地”はどこ？「アユクデではない」

ガールズグループApinkのパク・チョロンとユン・ボミが、SHINee・キーとBTOB・チャンソプに対する正反対の温度差で爆笑を誘う。

9月5日22時に韓国ENAで放送されるバラエティ番組『Salon de Idol』第7回には、Apinkのパク・チョロンとユン・ボミがゲストとして出演し、恋愛・日常・職場など多彩なテーマをめぐってキーやチャンソプと遠慮のないトークを繰り広げる。

パク・チョロンとユン・ボミは、練習生時代から15年近く縁を続けてきたチャンソプの“リアル親友”。ファンの間では「ビトゥピンク（BTOB＋Apink）」と呼ばれるほど特別な関係で、この日の放送でも3人のリアルな男女の友情ケミストリーが随所で笑いを誘う予定だ。

ユン・ボミは「カメラ回ったらオッパ（お兄さん、チャンソプのこと）に言いたいことがある」と前置きし、チャンソプにメッセージを“既読スルー”されたエピソードを暴露。パク・チョロンは、かつてチャンソプがユン・ボミに仕掛けたしつこいイタズラに我慢できず、“ガチギレ”した出来事を明かし、さらに笑いを加える。

番組MCのキーとチャンソプに対する2人の温度差も注目ポイントだ。

パク・チョロンとユン・ボミは、キーの“恋愛学概論”には「甘い」「恋愛博士」と乙女モードで反応する一方、チャンソプには慣れ親しんだ親友モードに一変し、笑いを生む。15年来の仲であるチャンソプですら「初めて見るリアクション」と戸惑う姿を見せるなど、対照的な反応が新鮮な面白さを加える。

さらにアイドルたちが明かす、新人時代の“恋の聖地”に関する率直なトークも展開される。

この日は「新人時代に最もホットだった場所」をテーマに、音楽番組『ミュージックバンク』の自販機、アイドルの運動会として知られる「アイドルスター選手権大会」（アユクデ）、ヘアメイクショップなどをめぐって盛り上がる。

特にパク・チョロンは「アユクデで恋が芽生えたとよく言われるが、一度も見たことがない」としつつ、意外な場所で男性アイドルからメモをもらったApink新人時代の秘話を初公開し、現場の注目を集める。

このほか、“ビトゥピンク”のケミストリーが際立つさまざまなエピソードや、兵役同期であるキーとチャンソプの軍隊時代の裏話まで公開される予定で、本放送への期待が高まっている。

バラエティ番組『Salon de Idol』は、雑多なテーマで口が止まらないK-POPアイドルたちの過剰トークショーであり、9月5日22時に第7回が放送される予定だ。

