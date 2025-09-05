杉浦太陽「甘えんボーイ」3男との肩車ショット公開「イケメンパパ」「微笑ましい」の声
【モデルプレス＝2025/09/05】俳優の杉浦太陽が9月4日、自身のInstagramのストーリーズを更新。3男との肩車ショットを公開し、反響が寄せられている。
【写真】杉浦太陽「イケメンパパ」と話題の肩車ショット
杉浦は「甘えんボーイなコア」と3男の幸空（こあ）くんへの愛情を表現。肩車をしている親子の様子を撮影した写真を投稿し、息子が父親に甘える微笑ましい瞬間を切り取っている。
この投稿に、ファンからは「微笑ましい」「素敵な親子関係」「仲良し」「癒される」「イケメンパパ」「幸せそう」といった声が上がっている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】杉浦太陽「イケメンパパ」と話題の肩車ショット
◆杉浦太陽、3男との肩車ショットで親子の絆披露
杉浦は「甘えんボーイなコア」と3男の幸空（こあ）くんへの愛情を表現。肩車をしている親子の様子を撮影した写真を投稿し、息子が父親に甘える微笑ましい瞬間を切り取っている。
杉浦は、辻希美と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年12月に長男・青空（せいあ）くん、2013年3月に次男・昊空（そら）くん、2018年12月に3男の幸空くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空（ゆめあ）ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】