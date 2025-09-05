【葛城 夜明輝祭】 2026年2月 発売予定 価格：39,600円

ミメヨイは、フィギュア「葛城 夜明輝祭」を2026年2月に発売する。価格は39,600円。

本製品は、ゲーム「アズールレーン」より、重桜陣営の空母「葛城」が着せ替え「夜明輝祭」の姿で、1/4スケールフィギュア化したもの。

重桜らしい和風テイストに、華やかなバニースタイルがベストマッチで、煌びやかな袖や、艶めく赤のコルセット、そして艶やかで伸びやかな脚線美など、どこ見ても眼福な造形となっている。

ちょこんと乗ったうさ耳や髪飾りもとっても細かく、どこから見ても美しめるフィギュアとなっているほか、ル・マランとお揃いの厚みのあるアクリルプレート台座が付属する。

仕様：塗装済み完成品 スケール：1/4スケール サイズ本体：高さ 470mm × 横 230mm × 奥行 180mm（台座含む 展示時の目安となります）台座：直径 180mm × 厚み 20mm 素材：PVC、ABS

(C) 2017 Manjuu Co.，Ltd. ＆ Yongshi Co.，Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar， Inc. All Rights Reserved.

※画像は試作品を撮影したものです。実際の商品とは異なる場合があります。