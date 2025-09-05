中国を訪問している北朝鮮の金正恩総書記に、ジュエ氏とみられる娘が同行していたことが注目されました。しかしその後、姿を見せていません。韓国メディアは、背景に中国への配慮があると指摘しています。北朝鮮は中国との関係回復ぶりを強調しています。

そこで今回の#みんなのギモンでは、「中朝首脳会談は…“ジュエ氏”どこへ？」をテーマに解説します。

■プーチン大統領と金総書記が首脳会談

小林史・日本テレビ解説委員

「世界に非常に大きなインパクトを与えた中国・ロシア・北朝鮮3首脳そろい踏みのパレードが終わり、4日は習近平主席と金正恩総書記の首脳会談が開かれるのでは、と注目されました」

「3日の軍事パレードの後には、プーチン大統領と金総書記による露朝首脳会談が行われました」

■北朝鮮の随行員は何をしていた？

小林解説委員

「この会談の後、ロシアのジャーナリストがある場面を（映像で）捉えていました」

「北朝鮮の随行員が金総書記が使ったとみられるグラスを回収し、その後、男性の随行員が椅子を丁寧に拭いているんですね。そして拭き取ったティッシュのようなものも回収しているんです」

「一体何をしていたのか。韓国メディアは『金総書記のDNAなど、生体情報を拭き取っていたのではないか』と分析しています」

「このようなシーンは金総書記がロシアを訪問した際にも目撃されています。その目的は、総書記の健康状態が外国に把握されるのを防ぐためとみられています」

「北朝鮮にとってトップの健康状態は外に出せない機密情報なので、唾液一滴も流出させないように、タバコの吸い殻も残さない、そして金総書記専用のトイレまで用意しているとみられるといいます」

「映像からも、こうした生体情報の流出を非常に警戒していることが裏付けられた形です」

森圭介アナウンサー

「確かに生体情報から（分かるかもしれない）遺伝的な病気や感染症は、外交上のリスクにもなります。本当にこういうことってあるんですね」

桐谷美玲キャスター

「ここまで徹底的にやっているんだというのは本当に驚きましたが、他の国のトップでもあることなんですか？」

小林解説委員

「独裁国家では、こうしたことをやるケースはたまにあるんですが、ただここまで徹底した警戒ぶりというのは、あまり聞いたことがないので、ちょっと異例のことなのかなと思いますね」

■6年ぶりの訪中を大々的に報道

小林解説委員

「今回6年ぶりとなった金総書記の訪中は、北朝鮮国内でも大々的に報じられています」

「4日朝の朝鮮労働党の機関紙である労働新聞の1面では、三者が並び立つ場面の写真とともに『金正恩同志が戦争勝利80周年記念行事に参席した』という見出しがつけられています」

「この金総書記の中国訪問は3面にわたって伝えられ、写真もたくさん掲載されています。中でも最も多いのが習主席と金総書記が一緒に写る写真です。首脳たちの記念撮影なども含めて、全部で46枚ある中の半分の23枚で、同じカットに2人が写っています」

「そして『温かく対面してあいさつを交わす』と伝えるなど、友情や親密さを強調する記述も見られます」

「北朝鮮と中国の関係は、ウクライナ侵攻によって北朝鮮がロシアに派兵したことなどで隙間風もささやかれていたんですが、今回の訪問で関係回復を印象づける報道ぶりとなっています」

鈴江奈々アナウンサー

「中国と北朝鮮のつながりの強さをアピールするというのは、北朝鮮国内だけでなく、アメリカに対してけん制するメッセージも発してそうですね」

■金総書記を厚遇…中朝首脳会談は？

小林解説委員

「今回、一連の行事の中で中国とロシア、そして北朝鮮とロシアの首脳会談はすでに開かれました（※）。習主席は今回、金総書記を記念撮影などでも常に隣に招いて、ロシアと並ぶほどの厚遇ぶりを見せています」

「関係回復を強調する意味でも、この2カ国の首脳会談が開かれるのは自然な流れで、逆に開かれないとなるといろいろな憶測を呼ぶことになりそうでした」

■ジュエ氏、外国で初確認もその後は…

忽滑谷こころアナウンサー

「一方で気になるのが、金総書記のジュエ氏とみられる娘の姿を（北京到着時）以来見ていないんですが、どうなったんですか？」

小林解説委員

「金総書記が北京に特別列車で到着した際、その姿が写真や映像で見られて、初めて外国で確認されたということでニュースになりました。ただ、その後は軍事パレードやその後に行われた各国首脳らを歓待するレセプションでも、その姿は確認されていないんですね」

「これについて韓国メディアからは『主役を奪うことを恐れたか』という見方が出ています」

「もし軍事パレードなどに同行させた場合、ジュエ氏とみられる娘の存在が世界的にも注目されてしまい、中国側が不快に思ったり反発したりするのを憂慮したのではないかという見方です」

鈴江アナウンサー

「今回ジュエ氏とみられる娘は初めての外交の場ということで、注目されすぎることに対しても配慮があるのでは、ということなんですね」

小林解説委員

「ここ数日、国際舞台での金総書記の動向が注目されましたが、今回中国・ロシア・北朝鮮の3首脳は結束をアピールすることには成功した形です」

「ただアメリカや日本を含む西側との違いを強調する動きには、さらなる分断が加速することへの懸念も高まっています」

※放送終了後、中朝首脳会談が実施されました。

（2025年9月4日午後4時半ごろ放送 news every.「#みんなのギモン」より）

【みんなのギモン】

身の回りの「怒り」や「ギモン」「不正」や「不祥事」。寄せられた情報などをもとに、日本テレビ報道局が「みんなのギモン」に応えるべく調査・取材してお伝えします。（日本テレビ調査報道プロジェクト）