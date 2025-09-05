交響楽コンサート「紅山の曙光」の公演。（フフホト＝新華社配信）

【新華社フフホト9月5日】中国内モンゴル自治区赤峰市は西遼河の上流に位置し、新石器時代・紅山文化に代表される多くの輝かしい文化を育んできた。ここ数年は、紅山文化の要素を舞台芸術や体験学習、学校教育、若者に人気の謎解きゲームなどに取り入れ、5千年の眠りについていた紅山文化を現代によみがえらせている。

赤峰国際会展センター大劇院で2024年9月に初演された交響楽コンサート「紅山の曙光」は、「中国第一竜」と呼ばれるC字型碧玉竜などの要素が旋律とともに現れ、聴衆は古代の人々の開拓と創造に思いを馳せた。赤峰市文化・観光局によると、「紅山の曙光」は同市の2025年新春イベントなど多くの場で演奏され、オンラインを含め約7万人が鑑賞した。

紅山文化博物館の没入型シアター「紅山の日の出」に参加する人たち。（資料写真、フフホト＝新華社配信）

同市紅山区第十一小学校は今年5月、紅山文化博物館と共同で「紅山文化の源を探る」活動を実施。科学普及チームの教師が児童たちにプロモーション映像を上映したほか、土器や玉器の模型を展示し、紅山文化の魅力を伝えた。図工の授業では、児童が粘土を使い、紅山文化の土器づくりに挑戦した。

紅山文化博物館の没入型シアター「紅山の日の出」には、多くの若者が参加した。作品は紅山文化の歴史を背景に、参加者が登場人物を演じる体験型推理ゲーム「マーダーミステリー」の形式をとり、歴史・文化の知識とシチュエーション体験を融合させている。（記者/恩浩、王靖）