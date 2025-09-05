歌手の氷川きよし（４７）が４日、東京・ＬＩＮＥ ＣＵＢＥ ＳＨＩＢＵＹＡで、ツアー「ＫＩＹＯＳＨＩ ＨＩＫＡＷＡ＋ＫＩＩＮＡ．Ｃｏｎｃｅｒｔ Ｔｏｕｒ ２０２５〜ＫＩＩＮＡ’Ｓ ＬＡＮＤ〜」の東京公演を行い、満員１９００人のファンを前に全２４曲を歌い上げた。

６日で４８歳の誕生日を迎えるとあって、中盤にはバースデーケーキが運ばれ、氷川は「自分がこんなに生きられるなんて１０代の頃には思ってなかった。これからは少しでも皆さんの生きる希望とか、皆さんの心に寄り添うようなことをして参りたい」と“４８歳の誓い”を述べた。また、「誰も置き去りにしない世の中になるように、自分も発信していきたい」とメッセージを送った。

氷川はオープニングの後光が差すような黄金の衣装や、紫を基調にしたゴージャスなドレスなど７種の衣装やユーモアたっぷりのＭＣでも魅了し、本編終盤は総立ちで大盛り上がり。「限界突破×サバイバー」で締めくくった。

アンコールではライブでは前日３日に発売したばかりのニューシングル「白睡蓮」、「生まれて初めて人前で歌った」曲だという松田聖子「赤いスイートピー」のカバーなどを熱唱。「白睡蓮」は作詞が松本隆氏、作曲がＧＬＡＹのＴＡＫＵＲＯ、プロデュースが亀田誠治氏という強力チームで、亀田氏はこの日、客席で見守った。

最後はこの日、２度目となる「Ｐａｒｔｙ Ｏｆ Ｍｏｎｓｔｅｒｓ」をサプライズで投入し、２時間半近い熱狂のステージを締めくくった。

５日も同所で昼夜２回公演を行い、誕生日の６日には亀田誠治氏とインスタライブを行う。