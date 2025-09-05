◇ナ・リーグ ドジャース3―5パイレーツ（2025年9月4日 ピッツバーグ）

ドジャースは4日（日本時間5日）、敵地でのパイレーツ戦に敗戦。ナ・リーグ中地区最下位相手に3連戦3連敗と屈辱を味わい、地区優勝マジックが消滅した。

打線が相手先発“怪物”スキーンズに6回までわずか2安打、8三振と完璧に抑え込まれると、先発したスネルも0―1の5回に4安打を集中され4点を失い、5回5失点で降板した。

打線は0―5の9回にベッツの15号ソロで反撃すると、パヘス、ロハスも適時打で続き、2点差まで迫ったが、最後はこの日昇格したばかりの捕手ロートベットが空振り三振。大谷翔平はネクストバッターズサークルでゲームセットを迎えた。

中地区最下位に沈むパイレーツ相手に屈辱の3連戦3連敗。これで西地区3位のジャイアンツと7ゲーム差となり、直接対決が7試合残っていることから地区優勝マジックが消滅した。

試合後、地元ラジオ局「ESPNロサンゼルス」にも出演するドジャース担当のブレイク・ハリス記者は自身のX（旧ツイッター）で「今シーズン最も恥ずかしいシリーズというのは控えめな表現だ。パイレーツにスイープされるなんてあってはならない。このチームに一体何が起きてるか分からないけど、ただただ許しがたい」と痛烈な投稿をした。

地元メディア「ドジャースネーション」のダグ・マッケーン記者もXで「ドジャースは最下位のパイレーツにスイープされた。7月から25勝30敗。パドレスが酷い負け続きで助かっている」と皮肉めいた投稿を行った。