「パイレーツ５−３ドジャース」（４日、ピッツバーグ）

ドジャースが最終回の反撃及ばずナ・リーグ中地区最下位のパイレーツにスイープされた。大谷翔平投手は「１番・ＤＨ」で先発出場するも３打数ノーヒット、２三振に終わった。

初回、スキーンズとの対戦で粘りを見せるも空振り三振に倒れた大谷。三回の第２打席では冷静に四球を選んで好機を拡大したが、続くベッツが凡退して好機を生かすことができず。第３打席も空振り三振に倒れ、第４打席は前日に絶叫内野安打を放ったシスクとの対戦。外角スライダーに泳がされて二飛に終わった。

前日に得点圏で１１打数無安打と大拙攻で完封負けを食らった打線。この日は二塁にキム・ヘソンをスタメン起用したが起爆剤にはならなかった。それでも九回にベッツの１５号ソロで一矢を報い、Ｔ・ヘルナンデス、コンフォルトの連打で１死一、三塁の好機を作り、パヘズの適時内野安打、ロハスのタイムリーで２点差に迫った。だが反撃もここまでだった。

投げては先発のスネルが５回５失点ＫＯ。正捕手のスミスが前日の試合で右手にファウルチップを受けたことでラッシングとバッテリーを組んだが、初回先頭でいきなり新人捕手が一塁へ悪送球。三回にはバッテリーエラー連発からピンチを招いて中前適時打で先制点を失った。

五回には３連打からピンチを広げて一挙４失点。ロバーツ監督はこの回限りでの降板を決断した。

これでチームは痛恨の同一カード３連敗。ナ・リーグ西地区で２位・パドレスとは２ゲーム差となった。さらにプレーオフのシード権を争うフィリーズとは３ゲーム差に開いてしまった。