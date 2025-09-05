DEAN & DELUCA×日本料理かんだ♡「PREMIUM OSECHI 2026」登場

新しい年の始まりにふさわしい、特別なおせちが登場します。DEAN & DELUCAと日本料理かんだ・神田裕行氏が共に仕立てた「PREMIUM OSECHI 2026」。ミシュラン三つ星を18年連続で獲得する名店の技と、DEAN & DELUCAの美意識が融合した三段重は、伝統と革新を同時に味わえる贅沢な逸品です。新春の食卓を格別に彩る、唯一無二のおせちをぜひチェックしてみてください。

伝統と革新が織りなす三段重

「PREMIUM OSECHI 2026」は、一の重にずわい蟹と錦糸玉子にキャビアを添えたちらし寿司を。

弐の重では祝い肴を中心に、車海老艶煮や黒豆松葉打ち、あぶり唐墨など伝統の味を堪能できます。

参の重には和牛ロースすき焼きや甘鯛柔らか蒸しなど、ワインやシャンパンとも相性抜群の華やかな料理が並びます。和と洋が絶妙に調和した内容で、特別なひとときを約束してくれます。

【バーガーキング®新発売】総重量453g！刺激的な超大型バーガーが登場

神田裕行氏の哲学が息づくおせち

「料理とは親切の技術」と語る神田裕行氏。その哲学は、旬の食材を丁寧に仕立て、一品一品の最後のひと口までおいしさを届けること。

「PREMIUM OSECHI 2026」には、その思いとDEAN & DELUCAの美意識が込められています。

伝統的な祝い膳の魅力を大切にしながら、現代のライフスタイルに寄り添う新しい形のおせちとして仕上げられました。

予約・受け取り方法

商品名は「DEAN & DELUCA PREMIUM OSECHI 2026」。価格は100,000円（税込108,000円）。

2025年9月4日（木）より受注が開始され、数量限定販売です。受け取りは12月31日（水）に六本木や品川などの直営店で可能。

東京都23区や一部地域への配送も対応しており、クール便送料1,500円（税込）が別途必要です。キャンセル不可のため、早めの予約がおすすめです♡

一年の幕開けを彩る特別なおせち

DEAN & DELUCAと日本料理かんだが贈る「PREMIUM OSECHI 2026」は、伝統と革新が共鳴する贅沢な三段重。

新しい年の始まりに、心豊かな時間を過ごしたい方にふさわしい逸品です。数量限定のため、気になる方はぜひ早めにご予約を♪

新春の食卓に特別な彩りを添えるおせちで、晴れやかな一年を迎えてみてはいかがでしょうか。