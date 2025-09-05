気持ちよくプールで遊ぶゾウさんたちの動画が人気だ。



【動画】プールを満喫するアジアゾウ

巨大なアジアゾウ4頭が全身すっぽり水に浸かり、水面から鼻からら出して遊んでいる様子は、何とも気持ちよさそうで癒される。投稿したのは姫路セントラルパーク（兵庫県姫路市）のサファリエリアのアカウント。アジアゾウといえど、2025年の夏はさすがに堪えているのでは？飼育担当者に聞いてみた。



――水浴びしているゾウさんたちの様子について。



飼育員：とても喜んでいます。テンションがあがると、水をジャバジャバさせて遊びます。



――鼻シュノーケルが気持ちよさそうです！



水をかけるのは暑いため、体を冷やそうとしています。シュノーケルは夏場というか、体を冷やすために頭まで水に入るので呼吸をするためんに、鼻だけだしている状態です。



――象が何頭もすっぽり入るプールの大きさは？



飼育員：およそ100トンの水が入ります。掃除は大体週1〜2回、大仕事ですよ！水は日々少しずつ交換しております。



――高温の日々ですが、アジアゾウさんたちの様子はどうですか？



飼育員：ゾウたちが過ごしていたインドのベンガルールより日本の方が暑いので心配しておりましたが、特に大きな問題は今の所なく、暑ければ水浴びをして過ごしております。ごはんもしっかりと食べてくれて一安心しています。



――ゾウのプールは、いつ頃まで、何時くらいに見られますか？



飼育員：寒くなるまでは、プールに入るとは思いますが、時間も期間もゾウに聞けないので分からないです。



◇ ◇



SNSでは、「みんな楽しそう！プールを満喫してますね！」「仲良さそうでホッコリ」「プール作ってもらって本当によかったね！」「暑すぎるからな…」などの反響が集まった。この姿が見られるかどうかは、ゾウ次第。早めに行くのが良さそうだ。



（まいどなニュース特約・米田 ゆきほ）