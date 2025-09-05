現在放送中の今田美桜さん主演・連続テレビ小説『あんぱん』（NHK総合／毎週月曜〜土曜8時ほか）。

【写真】久しぶりに草吉に会い、喜ぶのぶたち

9月5日第110回の最後に、第24週「あんぱんまん誕生」の予告が放送され、話題になっています。

＊以下第115回のネタバレと次週予告の内容を含みます。

＜第115回あらすじ＞

蘭子（河合優実さん）が柳井家に草吉（阿部サダヲさん）を連れてくる。

久々の再会に大喜びののぶ（今田美桜さん）たち。

そのころ、手嶌（眞栄田郷敦さん）の仕事場を訪れていた嵩（北村匠海さん）は、映画の主人公について考えながら草吉を思っていた。

帰宅後、家に草吉が来ていたと聞いて驚く嵩。

１か月後の8月15日。

それぞれが黙とうを捧げる中、嵩は何かを決意し…。

＜ドラマ内で流れた予告＞

封筒を抱えて町の中を走るのぶ。



映画館にいるのぶ。



「アンパンマンが嵩さんの思いを届けてくれる」とのぶの声が重なる。

古川琴音さん演じる中尾星子が冊子を見つめている。星子は、のぶが開くお茶教室の弟子だ。



嵩の仕事場でのぶと嵩が話している。



嵩が「おなかをすかせた子どもたちのために、空を飛び続けてる」と話す。



「ついに見つけた」

子どもたちに冊子を配るのぶ

劇場で涙をぬぐう羽多子。

高知新報時代ののぶと嵩の上司・東海林が「ついに見つけたにゃ、逆転せんもんを…」と話す。

場面が変わり、八木の会社。嵩と八木が何かを話している。

イラストを必死に描く嵩。

白い紙を見つめるのぶ。



「いつの日か、飛べ、アンパンマン」とのぶの声が重なり――。







ーーーーー

朝ドラ通算112作目となる『あんぱん』は、子どもたちの人気者＜アンパンマン＞を生み出したやなせたかしと、小松暢の夫婦をモデルとした物語。ヒロインの＜朝田のぶ＞を今田美桜さん、＜柳井嵩＞を北村匠海さんが演じます。

のぶの父・結太郎を加瀬亮さん、のぶの母・羽多子を江口のりこさん、嵩の母・登美子を松嶋菜々子さん、嵩の伯父・寛を竹野内豊さん、謎のパン職人・屋村草吉役を阿部サダヲさんが演じます。

林田理沙アナウンサーが語りを、脚本は中園ミホさんが担当。主題歌『賜物』はRADWIMPSが手掛けています。