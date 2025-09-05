timeleszの松島聡と白洲迅がW主演を務める連続ドラマ『パパと親父のウチご飯』が、10月4日よりテレビ朝日系オシドラサタデー枠で放送されることが決定した。

本作は、『30歳まで童貞だと魔法使いになれるらしい』（通称：チェリまほ）の作者として知られる豊田悠が2014年から2020年にかけて『月刊コミックバンチ』で連載していた同名コミックが原作のホームドラマ。シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する。

突然元カノから娘を預けられた、接骨院を営む千石哲と、妻と離婚し、息子を引き取った漫画編集者の晴海昌弘。シングルファーザーとして子育てに奮闘することになった2人は、慣れない生活を助け合うべく、ルームシェアを選択する。父、父、娘、息子の4人で始まった共同生活は、波乱＆困惑の連続。ひと筋縄ではいかない子どもたちとの生活やご飯作り……日々奮闘しながらも成長を重ねていく父と子どもたちの、“新しい家族のカタチ”を描く。

主人公の1人、千石哲を演じるのは、timeleszの松島。2024年から2025年初めにかけて、日本中を席巻したオーディション企画『timelesz project -AUDITION-』を経て、8人組グループとなったtimeleszの松島が、今作で地上波連ドラ初主演を務める。

松島が演じる千石は、短気でケンカっ早い、だが情が厚いヤンキー系柔道整復師。ある日、元カノの真希から突然娘がいることを知らされた上に、仕事でハワイに行く半年間、娘を預かってほしいと依頼され、突然シングルファーザーに。これまでの生活は一変し、全く慣れない家事や育児に翻弄される日々が始まる。

timeleszメンバーからも「まさか（松島が）親父になるなんて！」と驚かれたという松島だが、「子役の子と絡んでるのがすごく想像がつく」と、不思議と納得もされたことを明かしている。

千石父娘とルームシェアをすることになるもう1人の主人公、晴海昌弘を演じるのは、『刑事7人』シリーズ（テレビ朝日系）や『恋は闇』、『君が心をくれたから』などの白洲。松島とは、2023年に放送された『帰ってきたぞよ！コタローは1人暮らし』（テレビ朝日系）で共演し、意気投合。その際に松島のことを「底抜けにいいヤツ！」と思ったと話し、松島とのW主演を「なんとしてでもやりたいと思った」と振り返る。加えて、自身も2児の父親であることも今作への思いを強くした一端だそうで、「そのタイムリーさもあって、よりこの役をやりたいなと感じた部分もあります」と思いを明かした。

そんな白洲が演じる晴海は、優しすぎる漫画編集者。担当作家と真摯に向き合う仕事に熱い男で、仕事が忙しすぎるゆえに家庭を構えなかった結果、妻の涼子が不倫をして離婚。シングルファーザーとして息子の清一郎を育てる中、千石と共同生活を始めることになる。

シングルファーザー2人が共同生活をしながら子育てに奮闘する本作では、子役とのやり取りも魅力になる。オーディションを勝ち抜き、松島が演じる千石哲のもとにやってくる娘・愛梨役を棚橋乃望、そして晴海の1人息子・清一郎を櫻がそれぞれ演じる。

脚本を手がけるのは、『エール』（NHK）、『舞いあがれ！』（NHK）などの嶋田うれ葉と、『SHUT UP』（テレ東系）、『今夜すきやきだよ』（テレ東系）などの山西竜矢。監督は、『舞妓さんちのまかないさん』（Netflix）の佐藤快磨、『コタローは1人暮らし』（テレビ朝日系）の樹下直美が担当する。

【松島聡（千石哲役）コメント】●この作品への出演が決まった時の気持ちこの作品が連ドラ初主演になるのですが、まずその“主演”ということに関しては本当にうれしかったのと同時に、どこかで「まだ早いのかな」とかいろいろ考えたりもしました。でも自分自身、役者というお仕事への思い、欲というのがすごく溢れてきていて、いろんな作品に触れていきたい、と思っていた時期だったので、そのタイミングでこんな素敵なお話をいただけたことをありがたく感じました。また、個人的にも『コタローは１人暮らし』以来、このオシドラサタデーという枠に戻ってこられたこともうれしいです。ホームドラマということで、今の時代だからこそ伝えられることを、千石哲という役を通して伝えていけたら、と思っています。

●W主演の白洲迅について迅くんとは『コタローは1人暮らし』（テレビ朝日系）の現場で初めてご一緒して、自分は役者としてまだまだだったので、その時も分からないことはたくさん聞いて、いろいろ教えてもらっていました。今回もたくさん聞いていきたいですし、甘えられるところは甘えさせてもらって（笑）、お互いがお互いの良さを引き出し合いながら作品を盛り上げて、いい化学反応が起きたらいいなと思っています。

●初めての父親役について僕の父親役は「イメージが湧かない」っていろんな人に言われて…（笑）。timeleszの中でも末っ子のほうなので、「まさか松島が親父になるなんて！」っていう…。なので、僕自身もまだあまりイメージは浮かんでいないんですけど、原作を読んだ時も、どこか千石に共感できる部分や、自分と繋がった部分もたくさんあったので、何とかそういう部分をヒントにしながら役に落とし込めたらなと思っています。初主演にして父親役、愛梨役の棚橋乃望ちゃんと清一郎役の櫻くんを我が子のように愛しながら3カ月撮影を楽しめたらなと思います。僕の中でやっぱりこの作品を読むまで、「育児＝母親」っていう勝手な、良くない固定概念があったんですけど、でも思い返すと自分も父親が男手1つで育ててくれましたし、父親であれ母親であれ、育児に奮闘していろんな悩みを超えていくっていうのは一緒だと思うんです。ただ、この原作が書かれた時っていうのは、まだ時代がそこまで追いついてなくて、理解に苦しむ瞬間も多かったと思うので、今の時代だからこそ、この作品がどういう風に世の中の人に伝わり、愛してもらえるかということも考えて、作品と向き合いたいですし、そうすればより一層この作品の魅力を皆さんに届けられるかなと思っています。

●timeleszのメンバーと何か話をしたかやっぱり主演ということに対してまず喜んでくれましたし、なんか「子役の子と絡んでるのがすごく想像がつく」って言われました（笑）。

●視聴者へメッセージとにかく心が温まるハートフルな作品です。実際に僕のようにリアルパパではなくても、共感していただける部分もたくさんあると思いますし、僕が演じる千石、迅くんが演じる晴海、そして乃望ちゃんが演じる愛梨、櫻くんが演じる清一郎――この４人以外にもたくさん魅力的なキャラクターが登場します。人と人との繋がりだったり、その繋がりで生まれる温かいお話だったり、見ていてきっと皆さんもキュンとしたり、ちょっと泣けたり、笑えたり、そんな瞬間がたくさん詰まっていると思うので、ぜひ最後まで見ていただけたらなと思います。

【白洲迅（晴海昌弘役）コメント】●この作品への出演が決まった時の気持ちこの作品のお話をいただいた時、すごくうれしかったんです。松島聡くんと一緒にやらせてもらえるって聞いて、なんとしてでもやりたいって思いました。2023年に『帰ってきたぞよ！コタローは１人暮らし』で一緒にお仕事をして、もうその時から「底抜けにいいヤツ！」っていう印象が僕の中ですごくありまして、彼とだったらこの『パパと親父のウチご飯』をものすごくいいものにしていけるんじゃないかと…。今日、子役の2人とも会って、それが確信に変わりましたし、いろいろな実感が湧いて、すごくいい日になりました。一緒に協力していい作品を作っていけたらと思っています。

●父親役についてプライベートなことではありますが、僕自身も子どもが生まれたということもあって、そのタイムリーさもあって、よりこの役をやりたいなと感じた部分もあります。

●原作を読んだ感想すごく大好きな作品になりました。千石は突然パパになるし、晴海も1人で子育てをすることになり、全然やったことのない家事に挑戦せざるを得ない状況になるのですが、そこからがひたすら2人の成長物語。そうやって成長していく彼らがすごく愛おしくなる作品だなと思いました。小さな子どもって、もちろん当たり前のことですが、まだ上手に言葉で伝えることができないですよね。でも絶対にいろんなことを思っているんです。この作品は、子どもたちがきっとこう思っているんじゃないかという気持ちを分かりやすく言語化してくれている印象を受けました。日常に転がっているような出来事に対して、大人が気づいてあげることができなかったことでも、子どもたちが実はこういうふうに思っているかもしれない、といろいろ考えさせてもらえる作品だと感じたんです。世のお父さん、お母さんはもちろんですが、多くの方に共感していただけるところが多いんじゃないかな、と思います。

●これから始まる撮影を前に、楽しみにしていること初めて挑む父親役で、子どもたちとどういう親子関係を築いていけるのか、ドキドキワクワクしているような感じです。常に現場にあんな可愛い子たちがいるなんて楽しみですけど、ニヤけ顔になってしまいそうで、ちょっと心配ですね（笑）。

●視聴者へメッセージ見どころは全部松島くんが言ってくださったので、そこにプラスα、毎回登場する料理にも注目していただけたらと思います。料理がそんなに得意ではない千石と晴海が、少しずつ成長しながら作っていくおいしそうな料理――このドラマを見ながら、「あ、お腹すいたな」「誰か大切な人とおいしい料理が食べたいな」とか、そんな風に思ってもらえたらうれしいです。

【豊田悠（原作者）コメント】●ドラマ化のお話を聞いた際の気持ち『パパと親父のウチご飯』は、漫画家になりたての頃、「こんなドラマがあったら面白いのにな～」と友だちとファミレスで話したことがきっかけで生まれた漫画でしたので、ドラマ化が決まってとてもうれしかったです。企画開始時、プロデューサーさんからお手紙をいただいたのですが、原作のテーマをとても丁寧にすくい取ってくださってうれしかったです。連載当時はまだ「多様性」と言う概念も浸透しておらず、「父親とは、母親とは、家族とはかくあるべし」という世間の圧が、今よりもっと強かった時代に、新人だった自分なりに漫画の中で問い続けたテーマにしっかりと向き合ってくださる方に作品を任せられること、とても心強く光栄に思います。

●千石役の松島聡、晴海役の白洲迅の印象や、楽しみにしていること松島さんは普段とても穏やかで朗らかなイメージでしたので、最初元ヤンの千石とは真逆だなという印象だったのですが、実際に千石の服装を着られているのを拝見して、今までにない硬派なギャップに驚きました。千石に対しても、ドラマが始まる前から、どういう人間でどういう人生だったのか、真摯に向き合ってくださって本当にうれしかったです。白洲さんはお名前が挙がった時から「すごく晴海っぽいな…！」という印象でしたが、実際に動くと、姿もですが穏やかな声に、包容力があって、子どもとのシーンが目に浮かぶようでした。晴海は穏やかなんですが作中とても内面が変化するキャラクターなので、白洲さんがどう表現してくださるのかとても楽しみです。

●視聴者へメッセージ『パパと親父のウチご飯』完結後も応援してくださった皆さまのおかげでドラマ化が決定しました。本当にありがとうございます…！ ぜひ一緒に土曜夜、千石家と晴海家の奮闘を見守りましょう！

（文＝リアルサウンド編集部）