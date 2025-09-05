Snow Manが、9月9日より全国放映される不二家の新CM『不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？』篇、『不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日』篇に出演する。

（関連：Snow Man流の遊び心満載、「カリスマックス」の中毒性 『Mカ』『CDTV』初披露でさらなる広がりを見せるか？）

不二家は“Smile Switch（スマイル・スイッチ）”をテーマに、ロングセラーチョコレート『ルック』とケーキ（洋菓子）の共同プロモーションを展開中。Snow Manは、同プロモーションのブランドキャラクターを務めて6年目となる。

『ルック』の新CM『不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？』篇は、巨大な『ルック』のパッケージに三方を囲まれた空間へやってきたSnow Manのメンバーたちが、『ルック』に見立てた巨大チョコの底面に書かれているトークテーマに沿って会話を楽しむ内容に。目黒が「いつもの僕たちが映し出されているCMです」と語るように、『ルック』を食べながら何気ない話題でも笑顔で大盛り上がりのメンバーたちの姿に、改めて「ルックって、いいな。」と心がなごむCMに仕上がっているという。

「どのメンバーになりたい？」というお題に対し、目黒蓮は「おれは…舘さん（宮舘涼太）。どんな状況でも笑いで落とせちゃう！」と回答し、メンバーたちが盛り上がる。続く深澤辰哉の「最後、1人聞きましょう、舘さま！」の声に促され、宮舘が選んだのは阿部亮平。その瞬間、なぜかメンバー全員が手を叩きながら大爆笑する展開に。実は撮影時、宮舘はテレビや雑誌等のインタビュー取材で、「メンバーの中で誰と仲がよいですか？」など、メンバーの中から誰か1人を選んで挙げなければならない場合には、必ず「阿部亮平」と答えることに決めていると告白。今回の質問に対しても、例に漏れず真顔で「阿部亮平」と答える宮舘の様子に、メンバーが大爆笑していたのだという。その理由を尋ねると、「特に理由はない」とのこと。その答えに「特に理由はないのか…」とショックを受ける阿部の姿もまた、メンバーたちの笑顔を誘っていた。

また、撮影時にCMのキャッチコピー「ルックって、いいな。」にちなみ、最近“Snow Manっていいな”と改めて思ったエピソードを聞くと、岩本照が「ライブが始まるギリギリ（直前）。始まるぞ！っていうときのみんなの緊張感と笑顔に、Snow Manっていいなと思いました」とコメント。すかさず阿部が「でも、それを引き出してくれているのは照（岩本）の円陣の掛け声だからさ」と返すと、メンバー全員が大きく頷いた。

一方、ケーキ（洋菓子）の新CM『不二家洋菓子店 ニッポンのケーキ 誕生日』篇は、Snow Manのメンバー全員で、1つのケーキを作り上げていく様子をドキュメンタリータッチで描いたCMだ。ペコちゃんとポコちゃんに見守られながら、「はじめるよ～」とSnow Manのケーキ作りがスタートすると、メンバーで役割分担。気合い十分の目黒がスポンジをカットしていると、ラウールが「上手！めっちゃきれい！」と感動の声をあげる。

続いて渡辺翔太と向井康二にバトンタッチし、愛情を込めながらケーキの土台側面と天面に丁寧にクリームを塗っていく。さらに阿部と宮舘はクリームで飾り付け、佐久間大介と目黒も加わり次第に華やかなケーキに。仕上げに岩本と深澤が艶やかな苺をたっぷりと盛り付け、「いただきまーす！」と声を揃え、おいしそうに頬張るメンバーたちの様子も収められたエモーショナルなCMとなっている。

撮影では、不二家のベテランケーキ職人の指導を受けながら、エプロン姿のメンバーたちが実際にケーキ作りにチャレンジ。各工程の中でも、渡辺と向井が担当したスポンジにクリームを塗る作業の難易度が高かったという。回転台に乗せられたケーキの土台となるスポンジを回しながら、パレットナイフを使ってクリームを均等に塗っていく作業となったが、ケーキ作り初体験の渡辺が担当したのは、さらに難易度の高い側面にクリームを塗る作業。苦戦を強いられながらも、ゆっくりと丁寧に作業を進める渡辺に、大きな声で「頑張れー！」と声援が。声の主は目黒であり、撮影の出番ではなかったものの、慣れない手つきながら一生懸命ケーキ作りに励む渡辺の姿に、思わず声が出てしまったとのこと。監督から「OK！」と声がかかると、渡辺は「は～！」と安堵の声を上げた。

さらに、『不二家ルックっていいな どのメンバーになりたい？』篇の60秒ロング版が、10月9日より不二家LOOK公式YouTubeチャンネルにて公開される。そのほか、9月9日より全国のファミリーマートと不二家洋菓子店にて対象の『ルック』チョコレート商品（洋菓子／冷菓を除く）を3個購入すると、先着で『LOOK×Snow Man LOOKオリジナルスライダーポーチ』がもらえるキャンペーンが行われる。

加えて、全国の不二家洋菓子店では、9月9日よりSnow Manによる店内アナウンスを放送。本アナウンスは、店内でしか聞けない録り下ろしの音声となっている。

（文＝リアルサウンド編集部）