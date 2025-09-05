野球のボール

東京ドームで行われている都市対抗野球大会はきのう２回戦３試合が行われ、太田市のＳＵＢＡＲＵは茨城県鹿嶋市の日本製鉄鹿島と対戦しました。

北関東でしのぎを削るライバル対決となった２回戦。ＳＵＢＡＲＵは初回、ヒットで出塁したランナーを１塁に置き、４番・外山が左中間をやぶるタイムリー。幸先よく１点を先制します。２回に同点に追いつかれたＳＵＢＡＲＵですが６回裏、８番・江川が変化球を捉えます。新人・江川の公式戦初アーチ。２対１と勝ち越しに成功します。

つづく７回裏、押し出しで１点を追加しなおも満塁のチャンス打席には、６番・関学大附属出身の古川センターへ２点タイムリーを放ちこの回３点を追加、５対１とリードを広げます。５回２アウト満塁のシーン投げては、２番手で登板したキャプテンの手塚が５回に満塁のピンチを凌ぐなど３回３分の１を投げて無失点と好投します。

そして迎えた最終回、エイジェックからの補強投手・金城がランナーを背負いながらも最後のバッターを三振に仕留めゲームセット。ＳＵＢＡＲＵが北関東のライバル対決を制し準優勝した２０１４年以来１１年ぶりのベスト８進出を決めました。

なお、ＳＵＢＡＲＵは６日、ベスト４進出をかけ、静岡県・浜松市のヤマハと対戦します。