オークランド近郊で調整する日本代表。写真：金子拓弥（サッカーダイジェスト写真部／現地特派）

写真拡大

　アメリカ遠征中の日本代表は９月４日、現地６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向け、会場となるオークランド近郊で４日目のトレーニングを実施。冒頭の約40分間が公開された。

　この日の練習も招集メンバー27人全員が参加した。
 
　最初の２日間は別メニューだった三笘薫は、前日に右膝の下あたりに巻いていたテーピングが取れ、公開された限りでは通常メニューをこなした。

　メキシコ戦での起用法に注目が集まる。

取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）

【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！

 