日本代表がメキシコ戦に向けて前々日練習を実施！テーピングが取れた三笘薫は通常メニュー【現地発】
アメリカ遠征中の日本代表は９月４日、現地６日に行なわれるメキシコとの親善試合に向け、会場となるオークランド近郊で４日目のトレーニングを実施。冒頭の約40分間が公開された。
この日の練習も招集メンバー27人全員が参加した。
最初の２日間は別メニューだった三笘薫は、前日に右膝の下あたりに巻いていたテーピングが取れ、公開された限りでは通常メニューをこなした。
メキシコ戦での起用法に注目が集まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！
この日の練習も招集メンバー27人全員が参加した。
最初の２日間は別メニューだった三笘薫は、前日に右膝の下あたりに巻いていたテーピングが取れ、公開された限りでは通常メニューをこなした。
メキシコ戦での起用法に注目が集まる。
取材・文●江國森（サッカーダイジェストWeb編集部／現地特派）
【画像】アメリカ＆メキシコと対戦！９月に開催されるアメリカ遠征に挑む日本代表招集メンバーを一挙紹介！