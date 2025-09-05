◆第３９回セントウルＳ・Ｇ２（９月７日、阪神・芝１２００メートル）

第３９回セントウルＳ・Ｇ２の枠順が９月５日、決定した。

京王杯ＳＣ１着以来の実戦となるトウシンマカオ（牡６歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父ビッグアーサー）は７枠１４番に決定。重賞６勝目を狙う。

同レースで２着だったママコチャ（牝６歳、栗東・池江泰寿厩舎、父クロフネ）は２枠３番。北九州記念２着のヨシノイースター（牡７歳、栗東・中尾秀正厩舎、父ルーラーシップ）は３枠５番に決まった。決定した枠順は以下の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ショウナンザナドゥ 牝３ ５３ 池添 謙一

（２）テイエムスパーダ 牝６ ５５ 松若 風馬

（３）ママコチャ 牝６ ５６ 岩田 望来

（４）エコロジーク 牡３ ５５ 田口 貫太

（５）ヨシノイースター 牡７ ５７ 内田 博幸

（６）アブキールベイ 牝３ ５３ 吉村 誠之助

（７）カンチェンジュンガ 牡５ ５７ 川田 将雅

（８）レッドアヴァンティ 牡６ ５７ 富田 暁

（９）ジャスティンスカイ 牡６ ５７ 荻野 極

（１０）ウイングレイテスト 牡８ ５７ 松岡 正海

（１１）ワンダーキサラ 牝６ ５５ 太宰 啓介

（１２）ティニア 牡５ ５７ 高杉 吏麒

（１３）カルチャーデイ 牝４ ５５ 坂井 瑠星

（１４）トウシンマカオ 牡６ ５８ 横山 武史

（１５）モズメイメイ 牝５ ５５ 国分 恭介

（１６）グランテスト 牝５ ５５ 団野 大成