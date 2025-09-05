女優の森山未唯が５日、都内でベリフルツアーｉｎ ＳＨＩＢＵＹＡ１０９ ＭＯＧ ＭＯＧ ＳＴＡＮＤに登場した。

森山はＴＢＳ系バラエティー番組「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）内の「名探偵津田」での演技力で話題を呼んだ２５歳。

この日は、ＳＨＩＢＵＹＡ１０９と韓国の人気キャラクターＢＥＬＬＹＧＯＭ（ベリゴム）のコラボイベントに登場した。

ベリゴムの着ぐるみを見た森山は「このフォルムがとってもかわいい。抱きつきたくなるような。実際に会えた時だけ楽しめるファンサービスもかわいい。ずっと大好きでいっぱいグッズとか集めたりしてます」と溺愛している様子だった。

同イベントは５日から２１日までＳＨＩＢＵＹＡ１０９渋谷店で開催。コラボフードやオリジナルグッズなどが展開される。グッズについては「実用的なものが多かった。ノートだったりステッカーだったり、生活の一部にベリゴムを取り入れて、過ごせたらいいなと思いました」と笑顔を見せた。

最後には３つのコラボフードを試食。ベリゴムの顔でできた「ベリゴムマカロン」を食べると「甘くておいしいです。写真映えもするし食べてもおいしい」とアピールした。