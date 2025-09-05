◆第１０回紫苑Ｓ・Ｇ２（９月７日、中山競馬場・芝２０００メートル＝３着までに秋華賞の優先出走権）

秋華賞の権利獲得を目指す３歳牝馬１３頭の枠順が５日に決まった。桜花賞３着、オークス５着のリンクスティップ（牝３歳、栗東・西村真幸厩舎、父キタサンブラック）は１枠１番から重賞初制覇を狙う。

Ｇ１・３勝馬エフフォーリアの全妹・ジョスラン（牝３歳、美浦・鹿戸雄一厩舎、父エピファネイア）は４枠５番、前走の中郷特別を圧勝したエストゥペンダ（牝３歳、美浦・高柳瑞樹厩舎、父サートゥルナーリア）は牝馬３冠ラストの舞台を目指す。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、騎手の順）。※斤量は全頭５５キロ。

（１）リンクスティップ 北村 友一

（２）ドマーネ 石川 裕紀人

（３）セイキュート 津村 明秀

（４）エストゥペンダ 田辺 裕信

（５）ジョスラン クリストフ・ルメール

（６）ロートホルン 横山 典弘

（７）ケリフレッドアスク 西塚 洸二

（８）サタデーサンライズ 大野 拓弥

（９）ダノンフェアレディ 戸崎 圭太

（１０）マイスターヴェルク 横山 和生

（１１）サヴォンリンナ 吉田 隼人

（１２）キューティリップ 武藤 雅

（１３）テリオスララ 鮫島 克駿