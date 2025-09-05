【大さじ3の油でカリカリ】揚げない『カンタン焼き油淋鶏』映える盛り付けのコツも
食べたい！でも揚げるのはちょっと面倒……そんな油淋鶏も、このレシピなら鶏肉を切って焼くだけ。さっぱり香味だれをじゅわっとかければ、簡単に本格中華が楽しめます。
ピーラーきゅうりで見栄えもばっちり。忙しい日のがっつりご飯にもおすすめです！
『油淋鶏』のレシピ
材料（ 2 人分）
鶏もも肉……1枚（約250g）
きゅうり……1本（約100g）
〈香味だれ〉
ねぎのみじん切り……大さじ2
しょうがのみじん切り……小さじ1
砂糖……大さじ1
しょうゆ……大さじ1
酢……大さじ1
水……大さじ1
塩……少々
こしょう……少々
片栗粉……大さじ1と1/2
サラダ油……大さじ3
作り方
（1） 下ごしらえをする
きゅうりは両端を切って、ピーラーで薄い帯状に削り、半分に折って器に盛る。鶏肉は余分な脂肪を取り除いて縦半分に切り、横に幅1.5cmに切る。塩、こしょうをふり、片栗粉をまぶす。〈香味だれ〉の材料は混ぜる。
（2）鶏肉を揚げ焼きにし、たれをかける
フライパンにサラダ油を中火で熱し、鶏肉を入れ、返しながらこんがりするまで4分ほど揚げ焼きにする。ペーパータオルに取り出して油をきり、きゅうりの器に盛って、香味だれをかける。
※少量の油での揚げものは、温度が急激に高くなることがあるため、200℃以上にならないようご注意ください。
鶏もも肉はあらかじめ切ってから揚げることで、「中まで火が通ったかな！？」とドキドキせずに作れます。
鶏肉の揚げ焼きさえすませれば、もう火は使わない。お手軽なのに、家族から歓声が上がるおいしさですよ〜！