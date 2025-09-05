Snow Man向井康二＆ラウール、恋愛の悩みに真剣回答 告白は「ステップを踏むべき」
【モデルプレス＝2025/09/05】Snow Manの向井康二とラウールが4日放送の、グループでレギュラーを務めるラジオ番組「Snow Manの素のまんま」（文化放送／毎週木曜21:00〜21:30）に出演。恋愛相談に真剣回答した。
【写真】Snow Manラウールの学ラン姿
同日の放送では、メッセージアプリで告白したが「今のまま関係がいい」と振られてしまったという中学生からメールが届いた。
「男性から見てメッセージアプリでの告白は勇気がないと思われるのでしょうか？」という質問に、ラウールは「もはやこの時代、メッセージアプリでもいい」と言い「逆に告白とかいるんですか？」と持論を展開。続けて「メッセージアプリで告白するところからスタートするんじゃなくて『来週の休みに一緒に公園で花火しようよ』とか、そういうステップを踏むべきだったのかな、とか思っちゃいました」といきなり告白をするのではなく順序があるのではないかと口にし「やっぱりいろいろ関係ができてからだったら、メールベースで『これ付き合っていますよね？』みたいな。冗談交じりの会話なんかどうですか？」とコメントした。
さらに「『今までの関係のままがいい』とはどういう意味か？」という質問に向井は「これ難しいよな」と頷き「まだ可能性はあると思う。早かっただけやと思う」と考えを告白。「相手が『お前俺のこと好きなん？』くらいの気づきがあってからの告白の方がダメージ来るのよ。いきなり『好き』っていうのを気づいていない状態で言われると、びっくりが勝っちゃう」という説明し、ラウールも「形が変わるっていうのはやっぱり反発も伴いますから」と反応した。
また向井は、まだ好きならば諦めることはないと言い「その男性は告白されて意識してます。今がチャンスです」、ラウールは「次は直接言っちゃえばいい」とアドバイス。二人は真剣に恋愛相談に答え、リスナーを勇気づけていた。（modelpress編集部）
