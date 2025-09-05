「耳をすませば」大好き井上清華アナ、高校時代“図書館での出会い”求めて通っていた

フジテレビの井上清華アナ（30歳）が、9月5日に放送された情報番組「めざましテレビ」（フジテレビ系）に出演。“憧れの出会い”について語った。



この日、鈴木唯アナから「井上さんは“憧れの出会い”ってあるんですか？」と聞かれ、井上アナは「ありますよ（笑）。ひとつ、きょうはご紹介します」とニコニコと語り出す。



それは「図書館での出会い」。井上アナは「（スタジオジブリの）『耳をすませば』っていう作品が大好きで。雫（しずく）と天沢くんが、図書館の図書カードを通して出会うんです。それを求めて、私、高校生の頃、一時期、図書館通ってました（笑）」と告白、鈴木アナは「わざわざ！？」と驚きの声を上げる。



そして、鈴木アナは「良い出会いはあったんですか？」と質問。井上アナは「なかったです…まったく。一人で勉強してました。ずっと。子どもしかいなかったです…」と語った。