日本代表 米国遠征メンバー27人の背番号発表 堂安が10、久保は20、細谷が24
◇サッカー国際親善試合 日本―メキシコ（2025年9月6日 米国・オークランドコロシアム）
日本サッカー協会（JFA）は5日、米国遠征中の日本代表メンバー27人の背番号を発表した。
10番は森保ジャパン第2次政権で付けてきたMF堂安。今年は3月にW杯北中米大会出場権を獲得後、6月のW杯アジア最終予選では一部常連組がコンディションや疲労を考慮して招集が見送られ、不参加だった堂安に代わりMF久保が10番を付けていた。
久保は3月の活動以来となる20番に復帰。国内組のみで臨んだ7月の東アジアE―1選手権で10番を背負ったFW細谷は24番を付ける。
▽日本代表の米国遠征メンバー背番号
【GK】
23早川友基（鹿島）
12大迫敬介（広島）
1鈴木彩艶（パルマ）
【DF】
5長友佑都（FC東京）
23荒木隼人（広島）
4板倉滉（アヤックス）
3渡辺剛（フェイエノールト）
22瀬古歩夢（ルアーブル）
2菅原由勢（ブレーメン）
16関根大輝（スタッド・ランス）
【MF/FW】
6遠藤航（リバプール）
14伊東純也（ゲンク）
8南野拓実（モナコ）
15鎌田大地（クリスタルパレス）
7三笘薫（ブライトン）
19小川航基（ナイメヘン）
11前田大然（セルティック）
10堂安律（フランクフルト）
9上田綺世（フェイエノールト）
18町野修斗（ボルシアMG）
21佐野海舟（マインツ）
20久保建英（Rソシエダード）
24細谷真大（柏）
26望月ヘンリー海輝（町田）
13鈴木唯人（フライブルク）
17藤田譲瑠チマ（ザンクトパウリ）
27佐野航大（NECナイメヘン）