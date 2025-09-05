アメリカ遠征の日本代表背番号が決定!! 10番は堂安律、久保建英は20に復帰
日本サッカー協会(JFA)は5日、アメリカ遠征中の日本代表メンバーの背番号を発表した。
10番は代表復帰のMF堂安律となり、6月シリーズで10番を背負ったMF久保建英は20番に復帰した。日本は6日にメキシコ代表と、9日にアメリカ代表と対戦する。
▽GK
23 早川友基(鹿島)
12 大迫敬介(広島)
1 鈴木彩艶(パルマ)
▽DF
5 長友佑都(FC東京)
25 荒木隼人(広島)
4 板倉滉(アヤックス)
3 渡辺剛(フェイエノールト)
2 菅原由勢(ブレーメン)
22 瀬古歩夢(ル・アーブル)
16 関根大輝(スタッド・ランス)
▽MF/FW
6 遠藤航(リバプール)
14 伊東純也(ゲンク)
8 南野拓実(モナコ)
7 三笘薫(ブライトン)
15 鎌田大地(クリスタル・パレス)
19 小川航基(NECナイメヘン)
11 前田大然(セルティック)
10 堂安律(フランクフルト)
9 上田綺世(フェイエノールト)
18 町野修斗(ボルシアMG)
21 佐野海舟(マインツ)
20 久保建英(ソシエダ)
24 細谷真大(柏)
26 望月ヘンリー海輝(町田)
13 鈴木唯人(フライブルク)
17 藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)
27 佐野航大(NECナイメヘン)
