　日本サッカー協会(JFA)は5日、アメリカ遠征中の日本代表メンバーの背番号を発表した。

　10番は代表復帰のMF堂安律となり、6月シリーズで10番を背負ったMF久保建英は20番に復帰した。日本は6日にメキシコ代表と、9日にアメリカ代表と対戦する。

▽GK

23 早川友基(鹿島)

12 大迫敬介(広島)

1 鈴木彩艶(パルマ)

▽DF

5 長友佑都(FC東京)

25 荒木隼人(広島)

4 板倉滉(アヤックス)

3 渡辺剛(フェイエノールト)

2 菅原由勢(ブレーメン)

22 瀬古歩夢(ル・アーブル)

16 関根大輝(スタッド・ランス)

▽MF/FW

6 遠藤航(リバプール)

14 伊東純也(ゲンク)

8 南野拓実(モナコ)

7 三笘薫(ブライトン)

15 鎌田大地(クリスタル・パレス)

19 小川航基(NECナイメヘン)

11 前田大然(セルティック)

10 堂安律(フランクフルト)

9 上田綺世(フェイエノールト)

18 町野修斗(ボルシアMG)

21 佐野海舟(マインツ)

20 久保建英(ソシエダ)

24 細谷真大(柏)

26 望月ヘンリー海輝(町田)

13 鈴木唯人(フライブルク)

17 藤田譲瑠チマ(ザンクト・パウリ)

27 佐野航大(NECナイメヘン)