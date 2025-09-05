ドンチッチがイスラエル戦で圧巻の37得点…スロベニア代表の通算得点で歴代1位に浮上

9月5日。スロベニア代表チームは、「FIBAユーロバスケット2025」グループフェーズ最終戦でイスラエル代表相手に106－96で勝利し、2連敗から3連勝と見事な復活を遂げた。

スロベニアはこの試合もルカ・ドンチッチ（ロサンゼルス・レイカーズ）がけん引も、後半に4つ目のファウルをコールされたことでベンチへ下がることになり、イスラエルの反撃を許すことに。

それでも、ドンチッチが残り7分13秒でコートに戻ると再び躍動して勝ち切った。スロベニアは大黒柱が37得点11リバウンド9アシスト3スティール1ブロックの大暴れ。イスラエルではデニ・アブディヤ（ポートランド・トレイルブレイザーズ）が34得点9リバウンド2アシスト2スティールの大活躍を見せた。

グループフェーズを終えて、ドンチッチは大会トップの平均32.4得点3.2スティールに加え、9位タイの8.0リバウンド、2位の8.4アシストをマーク。ユーロバスケット通算21試合の出場で通算473得点は現役3位、キャリア平均22.5得点は現役トップ（歴代4位／20試合以上に出場した選手が対象）を誇る。

そして、イスラエル戦で37得点を奪ったことで、26歳のスーパースターはスロベニア代表のシニアチームで通算1100得点に到達。ゴラン・ドラギッチ（元マイアミ・ヒートほか）の1095得点を抜き、歴代トップに立った。



With a 37-point performance against Israel, Luka Doncic surpassed Goran Dragic to become Slovenia's all-time leading scorer 🙌🇸🇮 #EuroBasket

More details: https://t.co/rfO7LoWdBQ pic.twitter.com/e7CTuNARP1

- BasketNews (@BasketNews_com) September 4, 2025

【動画】ドンチッチが37得点を奪ったイスラエル戦のハイライト！





