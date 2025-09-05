ガーデンが大幅続伸、味噌ラーメン「萬馬軒」を譲受へ ガーデンが大幅続伸、味噌ラーメン「萬馬軒」を譲受へ

ガーデン<274A.T>が大幅続伸している。４日の取引終了後、グッドクリエイト（東京渋谷区）から味噌ラーメンブランド「萬馬軒（まんばけん）」事業を１０月３１日付で譲受すると発表しており、好材料視されている。



「萬馬軒」は、現在都内に４店舗を構える創業３０年超の味噌ラーメンチェーン。味噌ラーメンはこれまでガーデンのラーメンブランドになかったジャンルであることに加え、１都３県の駅前好立地において突出した味噌ラーメンチェーンブランドが確立されていないことから、開拓の余地が大きいと判断し譲受に至ったとしており、中期的には３０店舗、売上高３０億円を目指して店舗拡大を図る。譲受価額は２億円。なお、同件による２６年２月期業績に与える影響は軽微としている。



出所：MINKABU PRESS