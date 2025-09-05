伊藤忠商事<8001.T>が続伸している。きょう付の日本経済新聞朝刊で「京都大学ｉＰＳ細胞研究財団（京都市）と伊藤忠商事は、患者の細胞から個別に作る『マイｉＰＳ細胞』を安く製造できる専用キットを２０２５年中にも国内外で販売する」と報じられており、これを材料視した買いが入っているようだ。



マイｉＰＳ細胞とは、患者本人から作製するｉＰＳ細胞のこと。患者自身の細胞のため、移植しても拒絶反応はほぼ起こらないとされる一方、オーダーメードで製造するためコストが高いという課題があった。記事によると、専用キットは培養に必要な試薬や添加剤を一つにしたもので、無菌設備がなくても製造できるとあり、これによりコストや歩留まりが改善されれば、マイｉＰＳ細胞の普及に弾みがつくとして注目されている。



