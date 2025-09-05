５日の東京外国為替市場のドル円相場は、午前１０時時点で１ドル＝１４８円１８銭前後と前日の午後５時時点に比べ２０銭程度のドル安・円高となっている。



４日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１４８円４９銭前後と前日に比べ４０銭程度のドル高・円安で取引を終えた。米８月ＩＳＭ非製造業景況感指数が強い内容となったことなどを手掛かりに一時１４８円７８銭まで上伸したが、その後は米雇用統計の発表を翌日に控えて上げ一服となった。



この日の東京市場のドル円相場は軟調な展開。厚生労働省が朝方発表した７月の毎月勤労統計調査で、物価変動の影響を除いた実質賃金が前年同月比０．５％増と７カ月ぶりのプラスとなったことから日銀の追加利上げが改めて意識されているようだ。前日に米長期金利が低下したことから日米金利差の縮小を見込んだドル売り・円買いが入りやすい面もあり、午前９時５０分ごろには１４８円１０銭台に軟化した。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１６６０ドル前後と前日の午後５時時点に比べて０．００１０ドル程度のユーロ高・ドル安。対円では１ユーロ＝１７２円７７銭前後と同７銭程度のユーロ安・円高で推移している。



