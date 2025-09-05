ドイツが歴史的な黒星スタート…オランダ対ポーランドはドローでグループ大混戦:欧州予選
北中米W杯欧州予選は4日、A組とE組の第1節とG組とJ組の第5節を開催した。
A組では、ドイツ代表がW杯予選のアウェー戦で歴史上初の敗戦。スロバキア代表に0-2で敗れるまさかの船出となった。同組のもう1試合では北アイルランド代表がルクセンブルク代表を3-1で破った。
E組ではスペイン代表がブルガリア代表を3-0で破って白星発進を飾った。トルコ代表はジョージア代表との撃ち合いを3-2で制した。
G組はオランダ代表対ポーランド代表は1-1の引き分けに終わった。W杯ストレートインは各組首位のみという中でオランダ、ポーランド、フィンランドの上位3チームが勝ち点7で並ぶ大混戦となっている。J組ではベルギー代表がリヒテンシュタイン代表に6-0の完勝を収めた。
A組第1節
2025年9月4日(木)
ルクセンブルク 1-3 北アイルランド
スロバキア 2-0 ドイツ
E組第1節
2025年9月4日(木)
ジョージア 2-3 トルコ
ブルガリア 0-3 スペイン
G組第5節
2025年9月4日(木)
リトアニア 1-1 マルタ
オランダ 1-1 ポーランド
J組第5節
2025年9月4日(木)
カザフスタン 0-1 ウェールズ
リヒテンシュタイン 0-6 ベルギー
A組では、ドイツ代表がW杯予選のアウェー戦で歴史上初の敗戦。スロバキア代表に0-2で敗れるまさかの船出となった。同組のもう1試合では北アイルランド代表がルクセンブルク代表を3-1で破った。
E組ではスペイン代表がブルガリア代表を3-0で破って白星発進を飾った。トルコ代表はジョージア代表との撃ち合いを3-2で制した。
A組第1節
2025年9月4日(木)
ルクセンブルク 1-3 北アイルランド
スロバキア 2-0 ドイツ
E組第1節
2025年9月4日(木)
ジョージア 2-3 トルコ
ブルガリア 0-3 スペイン
G組第5節
2025年9月4日(木)
リトアニア 1-1 マルタ
オランダ 1-1 ポーランド
J組第5節
2025年9月4日(木)
カザフスタン 0-1 ウェールズ
リヒテンシュタイン 0-6 ベルギー